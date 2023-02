Energiefactuur voor gezinnen op laagste peil in meer dan een jaar

De gemiddelde jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas is in februari verder gedaald, tot het laagste peil sinds december 2021. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse regulator VREG.

De geschatte jaarfactuur voor wie in februari een contract voor elektriciteit afsluit, is gedaald naar 1.413,68 euro. Dat is meer dan 300 euro goedkoper dan de geschatte jaarfactuur in januari. Ook toen was er al een forse daling van meerdere honderden euro’s tegenover december.

Voor aardgas is de daling nog groter. Wie in februari een contract sluit, betaalt naar schatting op jaarbasis 1.942,35 euro. Dat is een besparing met ruim 500 euro in vergelijking met de geschatte jaarfactuur in januari.

Zowel voor elektriciteit als aardgas gaat het om het laagste prijsniveau sinds december 2021. In september 2022 kenden de prijzen een ongeziene piek, met geschatte jaarfacturen van 5.954,07 euro voor gas en 3.256,63 euro voor stroom.

Goedkopere groothandelsmarkten

De prijzen die energieleveranciers aanrekenen, dalen omdat elektriciteit en gas op de groothandelsmarkten weer goedkoper zijn geworden. Experten wijzen daarvoor onder meer op relatief milde temperaturen en goedgevulde gasvoorraden in Europa.

Ook goed voor wie variabel contract heeft

Het gaat om schattingen door de VREG op basis van de tariefkaarten van de leveranciers voor februari. Maar de daling is niet alleen goed nieuws voor wie deze maand een contract afsluit. Iedereen met een variabel energiecontract profiteert uiteindelijk van de dalende trend. Wie een sociaal tarief heeft, betaalt veel minder dan de commerciële tarieven.