Energiecoöperaties willen half miljoen burgers laten participeren in windparken op zee

SeaCoop, de koepelorganisatie van 34 Belgische energiecoöperaties, heeft het platform ‘Onze Energie’ gelanceerd. Het doel is om tegen 2030 een half miljoen burgers te laten deelnemen aan de productie en verkoop van groene elektriciteit van windparken op de Noordzee. Dat heeft SeaCoop aangekondigd op een persconferentie in Anderlecht.

Momenteel participeren al 125.000 burgers in de 34 energiecoöperaties – denk aan Ecopower, Coopstroom of het Waalse Cociter – van SeaCoop. De koepelorganisatie legt de lat hoog en wil met OnzeEnergie.be tegen 2030 naar een half miljoen burgerparticipanten, vier keer zoveel dus.

Dat doet SeaCoop in eerste instantie door 7 procent te verwerven van het offshorewindpark Northwind, via een participatie van 10 procent in Aspiravi, dat in handen is van de gemeenten en de Vlaamse Energie Holding. Aspiravi verhoogde vorig jaar zijn belang in Northwind van 40 naar 70 procent.

Northwind ligt in de Noordzee, op 37 kilometer van de kust. Sinds 2014 is het operationeel. Het windpark heeft een vermogen van 216 megawatt en produceert genoeg stroom om het gemiddeld jaarlijks verbruik van 250.000 gezinnen te dekken.

Campagne

Om het kapitaal voor de participatie in Northwind op te halen, start een campagne van acht weken rond OnzeEnergie.be. “We mikken op 10 miljoen euro”, zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Awouters van SeaCoop.

Onze Energie moet Belgen daarbij goed informeren over de mogelijkheden om mee te doen en aan te sluiten bij energiecoöperaties, zegt voorzitter Tom Willems van SeaCoop. Zo kunnen burgers er zoeken naar lokale coöperaties die bij hen passen.

In een tweede fase stapt SeaCoop ook mee in de bieding voor de concessie van de Prinses Elisabethzone I. Ze doet dat door in het nieuwe consortium Haddock Wind te stappen, samen met Eneco, Ocean Winds en Otary. De bieding moet binnen zijn voor eind augustus, de toekenning vindt plaats eind 2025, begin 2026.