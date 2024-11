“Elke euro renovatiebegeleiding brengt 17 euro energie-investering op”: € 56.000.000 geïnvesteerd in energiezuinige renovaties met SUPRA-project, in samenwerking met Leiedal

Het SUPRA-project, een samenwerking tussen Intercommunale Leiedal, Stad Gent en IGEMO, stimuleerde de afgelopen vier jaar energiezuinige renovaties en leidde tot € 56 miljoen aan investeringen in particuliere woningen. Dankzij intensieve renovatiebegeleiding werden de doelstellingen ruimschoots overtroffen. Het door het ELENA-programma gefinancierde project biedt een effectief model voor woningverduurzaming en versterkt de lokale economie.

Het SUPRA-project toont dat renovatiebegeleiding een directe hefboom vormt voor investeringen in energiebesparing. “Elke euro subsidie voor renovatiebegeleiding leverde 17 euro aan investeringen in energetische renovaties op,” vertelt Wout Maddens, voorzitter van Intercommunale Leiedal en Kortrijks schepen voor Stadskernvernieuwing (TBSK). Door onafhankelijk en deskundig advies op maat, uitgevoerd door gespecialiseerde renovatiecoaches, worden zowel financiële, administratieve als technische drempels verlaagd, wat huiseigenaren helpt om de juiste stappen te zetten richting een duurzamer huis.

De renovatiecoaches van het SUPRA-project gingen bijna 6000 keer op huisbezoek om maatwerkadvies te geven. Dit leidde tot energiebesparende maatregelen op meer dan 2100 adressen, waar gemiddeld € 26.500 per woning werd geïnvesteerd. De meest uitgevoerde werken waren dakisolatie en het vernieuwen van buitenschrijnwerk, met daarnaast verbeteringen aan verwarmings- en ventilatiesystemen. Deze investeringen leveren jaarlijks een theoretische besparing op van 4900 ton CO₂, wat gelijkstaat aan de opnamecapaciteit van ongeveer 195.000 bomen of 580 hectare bos.

Groeiende impact

De aanpak van SUPRA heeft niet alleen geleid tot directe investeringen in energiebesparing, maar heeft gezinnen ook aangezet om verder te kijken naar toekomstige renovatiestappen. Gemiddeld zijn er twee werken per woning uitgevoerd, met in totaal bijna 4200 individuele energetische verbeteringen. Dit aantal groeide gedurende het project, wat laat zien dat huishoudens na een eerste ingreep vaak vooruitblikken op een volgende stap. Dankzij de begeleiding door de renovatiecoaches ontstaat er een langdurige impact: veel van de renovaties konden binnen de projectperiode worden gestart, maar sommige zijn nog in uitvoering en zullen de komende tijd afgerond worden.

De resultaten van SUPRA en de methoden die gebruikt werden om tot deze resultaten te komen, zijn nu beschikbaar in een uitgebreide publicatie naar aanleiding van de slotconferentie. Deze publicatie biedt inzicht in de stappen die binnen het project zijn genomen, de uitdagingen die zijn overwonnen en de praktische resultaten die zijn geboekt.

Voorbeeldproject

De financiering van het SUPRA-project kwam tot stand dankzij het ELENA-programma van de Europese Investeringsbank (EIB), een initiatief van de Europese Commissie om investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie te bevorderen. In 2020 werd een subsidie van € 3,2 miljoen toegekend om de renovatiebegeleiding in de regio’s van de projectpartners mogelijk te maken.

Aan de toekenning van deze subsidie was een belangrijke voorwaarde verbonden: de projectpartners moesten een minimale hefboomfactor van 10 behalen, wat betekent dat voor elke ontvangen euro aan ELENA-subsidie minstens € 10 aan investeringen moest worden gerealiseerd. Het SUPRA-project wist deze eis ruimschoots te overtreffen, met een totale investering van € 56 miljoen en een hefboomfactor van 17.

Dinis Rodriguez, hoofd van het ELENA-programma bij de EIB, benadrukt het succes en de voorbeeldfunctie van SUPRA: “SUPRA kan beschouwd worden als een voorbeeldproject voor de EIB, zowel wat betreft de resultaten als de innovatieve aanpak. Het succes van dit project is te danken aan het One-Stop-Shop-model (OSS) dat werd gehanteerd. Dit model, waarin burgers bij één centraal aanspreekpunt volledige begeleiding krijgen, blijkt zeer effectief.”

Het ELENA-programma heeft eerder soortgelijke OSS-initiatieven ondersteund en wil dit model nu verder uitrollen in België en andere Europese landen om de implementatie van de herziene Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen te versnellen. SUPRA dient zo als model voor toekomstige initiatieven die de renovatiegraad van woningen in heel Europa moeten verhogen.

Toekomstige uitdagingen

Tijdens de slotconferentie van SUPRA in de Deelfabriek te Kortrijk, waar de resultaten van het project werden gepresenteerd keken de partners en de Europese Investeringsbank ook vooruit naar de toekomst. Samen met bouwfederatie Embuild werd besproken hoe de ervaringen uit het SUPRA-project kunnen bijdragen aan het versnellen van de renovatiegolf in België en Europa en welke stappen nodig zijn om deze ambitie waar te maken.

Filip Vanhaverbeke, directeur van Intercommunale Leiedal, wijst op de noodzaak van een structurele beleidsaanpak: “Het SUPRA-project heeft een sterke basis gelegd voor de verduurzaming van ons woningbestand, maar om deze impact door te zetten, is structurele financiering nodig, evenals ondersteunende beleidsmaatregelen. Het beleid moet knelpunten in de bouwsector aanpakken, zoals het tekort aan vakmensen en stijgende kosten van materialen, en een data-gedreven aanpak ondersteunen. Zo kunnen we de impact van renovaties goed monitoren en gericht sturen op de energietransitie.”