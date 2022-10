Elektrische boilers helpen 57 gezinnen in Knokke-Heist tijdelijk uit de nood, al zijn daarmee niet alle problemen van de baan

Er is een tijdelijke oplossing voor de 57 gezinnen in de omgeving van het Maes en Boereboomplein in Knokke-Heist die sinds dinsdag zonder gas zitten. De gemeente verdeelt en installeert elektrische boilers en kookplaten. Hoelang de gastoevoer dicht blijft, kan momenteel niemand zeggen. Buurtbewoners klagen ondertussen over verzakkingen. Eén woning zal zelfs onbewoonbaar verklaard worden. “Maar het is de aannemer die verantwoordelijk is”, zegt burgemeester Piet De Groote.

Op het Maes- en Boereboomplein zijn er op dit moment werken aan de gang. Die werken hebben gezorgd voor een verhoogde instabiliteit van de omliggende grond. Experten van Fluvius hebben geoordeeld dat die instabiliteit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor het gasnet. Daarom was het noodzakelijk om de gastoevoer in de buurt af te sluiten. Sinds dinsdag hebben 25 gebouwen in de Stadhuisstraat en Molenstraat geen gas meer en daarbij worden zo’n 57 gezinnen getroffen.

Burgemeester laat op de hoogte

Burgemeester Piet De Groote (GBL) begrijpt dat er onvrede heerst bij de buurtbewoners van het Maes en Boereboomplein. “Ik ben zelf pas maandagmiddag op de hoogte gebracht door Fluvius dat ze de volgende ochtend de gastoevoer zouden dichtdraaien”, legt de burgemeester uit. “We zijn meteen een bevraging begonnen bij alle getroffen mensen. Alle inwoners die dat nodig hebben, voorzien we van elektrische boilers en kookplaten. De grootste hinder zou dan meteen achter de rug moeten zijn. Maar hoelang de gaskraan nog dicht blijft, kan ik niet zeggen.”

De getroffen inwoners kunnen de snelle reactie van het gemeentebestuur wel appreciëren. Want voor alle duidelijkheid: de aannemer blijft verantwoordelijk voor het project. “Als gemeente zijn we niet betrokken als uitvoerder”, bevestigt Piet De Groote. “De kostprijs voor die oplossing is ook niet voor ons. Maar wie wat zal betalen, dat is nu niet aan de orde. Het belangrijkste is nu dat alle mensen zo snel mogelijk geholpen worden.”

Infoavond

Medewerkers van de gemeente kwamen intussen langs bij de getroffen gemeente om hun behoeften in kaart te brengen. Momenteel worden in alle huizen zonder gastoevoer elektrische boilers, kookplaten en vuren geïnstalleerd. Woensdagavond werden omwonenden uitgenodigd in Ravelingen voor een infoavond waarop Fluvius meer uitleg zal geven over de sanering van de gasleiding.

Op de infoavond verstrekten de experten van de nutmaatschappij Fluvius meer uitleg over de saneringsplannen. Vooreerst worden alle aansluitleidingen onder het voetpad uitgegraven en gecontroleerd. Het is daarbij de bedoeling dat elk huis afzonderlijk kan afgesloten worden en bij een eventueel gaslek niet heel de straat moet afgekoppeld worden van de gastoevoer. Een klein deel van de stalen distributie- of doorvoerleiding wordt vervangen door een synthetisch buizensysteem ter hoogte van de Molenstraat 15. Deze renovatiewerken starten op maandag 31 oktober en zullen vermoedelijk een 5-tal weken in beslag nemen. Vanaf maandag 28 november zouden alle woningen dus weer aangesloten moeten zijn op het gasnet. (MM)