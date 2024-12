Eerste wijkrenovatieproject in Kortrijk groot succes: “Er zou meer gerenoveerd worden in België mocht elke stad dit doen”

Al 75 bewoners van de wijk Stade hebben zich ingeschreven voor het eerste collectieve renovatieproject van de stad. Daardoor genieten ze samen met hun buren van gratis renovatieadvies, een extra wijkrenovatiepremie en een gratis EPC-attest. Aaron Lapeirre (38) en Sofie Verclyte (33) zijn buitengewoon lovend over de dienstverlening van de renovatiecoachen. “We raden het iedereen aan!”

Stad Kortrijk schakelt nog een versnelling hoger om woningen energiezuiniger te maken. Naast individuele renovatiebegeleiding en stedelijke verbeteringspremies zijn er nu ook de wijkrenovatieprojecten. Daarmee nemen de renovatiebegeleiders van de stad meteen een hele wijk onder handen.

De eerste buurt die aan de beurt is, is de wijk Stade, tussen het stadscentrum en Heule. De wijk telt zo’n 500 woningen. Bewoners ontvingen begin september een uitnodiging met een vrijblijvend aanbod voor gratis technische ondersteuning en gratis advies over financiering en premies van de renovatiebegeleiders van de stad.

Wijkrenovatiepremie

Naast het advies kunnen deelnemers gebruikmaken van een extra wijkrenovatiepremie. Met die premie krijgen ze 10 procent van hun beoogde renovatiewerken uitbetaald, met een maximum van 2.000 euro per woning. Een formule die aanslaat, want al 75 bewoners van de wijk Stade schreven zich in voor het wijkrenovatieproject. Ook Aaron Lapeirre en Sofie Verclyte, wonende in de Izegemsestraat, zijn van plan hun dak extra te isoleren en zonnepanelen te plaatsen nadat ze al eerder gebruikmaakten van renovatiebegeleiding in 2017 en 2018.

Toegankelijk en laagdrempelig

“We zijn heel tevreden over de dienstverlening en aangezien er altijd ruimte is voor verbetering, lieten we renovatiecoach Jan Gryspeerdt eens langskomen om samen te bekijken wat geoptimaliseerd kon worden”, vertelt Aaron. “De begeleiding maakt renovaties voor iedereen heel toegankelijk en aangezien het via de stad loopt, weet je ook dat alles correct zal verlopen. Met Jan, en daarvoor Lieven, kunnen we beroep doen op een vertrouwenspersoon voor al onze vragen. De renovatiebegeleiders van de stad hebben veel dossierkennis. Ze weten welke subsidies en premies we kunnen aanvragen, waar je soms zelf geen weet van hebt.”

“Daarnaast is het ook super gemakkelijk. Je levert enkel de nodige documenten aan en zij brengen alle aanvragen in orde, gratis! Vrienden van ons in Gent moeten het allemaal zelf uitzoeken of een renovatiecoach betalen. Door het zo toegankelijk en laagdrempelig te maken, zet je veel mensen aan om het te doen. Er zou meer gerenoveerd worden in België moest iedere stad dit doen. Het is een heel mooie dienst dat Stad Kortrijk aanbiedt.”

“We hebben de drempel van 1,5 graden klimaatopwarming overschreden. We moeten allemaal onze ecologische voetafdruk verminderen”

“We hoorden het vandaag nog op het nieuws. We hebben de drempel van 1,5 graden klimaatopwarming overschreden. We moeten allemaal onze ecologische voetafdruk verminderen. Dat vraagt inspanningen en investeringen. Zijn we bereid de nodige stappen te zetten? Het vraagt een lange termijnvisie, maar het is belangrijk daar nu al over na te denken”, besluit Aaron.

“Met een collectieve wijkbenadering pakken we de noodzakelijke renovatiegolf efficiënter aan. Door samen met je buren te renoveren, werk je kostenefficiënter. De extra wijkrenovatiepremie werkt. Woningeigenaren zijn net als startende sporters: ze weten dat er actie nodig is, maar hebben vaak dat ene duwtje in de rug nodig om echt te beginnen. Een wijkrenovatieproject kan dat duwtje geven”, aldus Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing, Bouwen en Wonen.