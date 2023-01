Eerste publiek laadstation voor elektrische wagens in Oostkamp

Dinsdag 31 januari werd op het terrein van de bedrijvencampus O-Forty in de Kapellestraat in Oostkamp de eerste 4 van de 8 oplaadpunten in gebruik genomen. Het is een samenwerking van Projectontwikkelaar Global Estate Group en Boostcharge uit Roeselare die de laadpunten ontwikkelde en uitbaat.

Die nieuwe laadinfrastructuur is nodig, want de spurt op elektrische wagens in België is nu echt begonnen. Volgens een analyse in het publieke laadpalenplan van minister Peeters hinkt ook Oostkamp nog achterop. Van de laadcapaciteit die de gemeente in 2025 nodig heeft, is vandaag nog geen vierde geïnstalleerd. Met de nieuwe laadpalen op O-Forty begint Oostkamp nu aan de nodige inhaalbeweging. Burgemeester Jan de Keyser wist te vertellen dat met deze installatie der nu iets meer dan 40 publieke laadpunten zijn voor elektrische wagen in Oostkamp.

De keuze van Global Estate om samen te werken met Boostcharge uit Roeselare past in hun filosofie om zoveel mogelijk met lokale mensen en firma’s te werken. “Vanaf het eerste moment dat we contact hadden met Boostcharge was er een vertrouwen langs beide kanten. We kijken altijd of we onze visie kunnen terugvinden bij onze leveranciers. Dit resulteerde in een vlotte samenwerking in een toch wel zeer moeilijk dossier, maar uiteindelijk hebben we elkaar daarin gevonden en alles nu tot een goed eindresultaat voorgesteld;” horen we van Katrien Dewulf, CEO Global Estate Group. In de ondergrondse parking zijn er al 21 laadpunten gemonteerd.

Voor Boostcharge was dit een van de eerste grote projecten die opgestart zijn. “We zijn een bedrijf met ongeveer 10 jaar ervaring in zonnepanelen en elektriciteitswerken maar op gebied van laadpalen zijn we nog maar twee jaar actief. We waren ook zeer tevreden dat we het vertrouwen hebben gekregen van Global Estate om dit project te verwezenlijken, wel es waar een complex project opgestart in volle corona periode wat leveringsproblemen met zich meebracht maar ook dat de volledige installatie moest gebeuren op een site die eigenlijk al afgewerkt was wat de complexiteit zeker heeft beïnvloed. Het grote voordeel was dat we dezelfde visie hadden en dat Global Estate ook zelf hebben mee dachten over dit project. “Weet Edelhart Olivier te vertellen.

Het laadpunt is toegankelijk voor het publiek en laad een wagen op tot 80% in 20minuten. De laadpunten verwerken alle laadkaarten en alle Creditkaarten maar een laad pas van Boostcharge zelf is iets goedkoper in gebruik. (GST)