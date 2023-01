Eerste ‘Paal Volgt Wagen’ van Vlaanderen ingehuldigd in Brugge

Brugge kan met een primeur op het vlak van elektrisch rijden uitpakken. In deelgemeente Sint-Andries, meer bepaald in de Kosterijstraat, werd de eerste ‘Paal Volgt Wagen’ van Vlaanderen ingehuldigd. “Wie zelf geen laadpaal kan installeren, kan een publieke laadpaal aanvragen op maximaal 250 meter van de woning”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

De laadpaal in de Kosterijstraat in de Brugse deelgemeente Sint-Andries komt er op vraag van buurtbewoner Jasper Vercnocke (26). De jongeman schakelde vorig jaar over op een elektrische wagen, maar is thuis niet in de mogelijkheid om die op te laden. Via het ‘Paal Volgt Wagen’-loket van de Vlaamse overheid, dat ook te vinden is op de website van de stad Brugge, deed hij dan ook een aanvraag voor het plaatsen van een publieke laadpaal in de buurt. “Veel mensen in Brugge beschikken niet over de mogelijkheid om hun wagen thuis op te laden. Door ook deze mensen een laadmogelijkheid aan te bieden, hopen we de elektrificatie van het wagenpark te versnellen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

“Tegen 2025 willen we het aantal (semi)publieke laadpunten in Brugge verdubbelen, van 500 naar 1.000” Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet

De laadpunten in Brugge – met onlangs ook al eentje in Zeebrugge – zijn de eerste van zo’n 4.400 laadpunten die laadpaalexploitant TotalEnergies verwacht te plaatsen in de vervoerregio’s West-Vlaanderen en Vlaams Brabant.

Jasper Vercnocke deed in september als een van de eerste zijn aanvraag voor een publieke laadpaal in de buurt. Het systeem werd pas echt uitgerold vanaf oktober. In Brugge wordt rekening gehouden met een gemiddelde doorlooptijd van zo’n drie maanden.

Nog laadpunten

“Het gaat om een bedrijfswagen in mijn geval. Ik mocht van mijn werkgever, in Izegem, kiezen tussen een dieselwagen of een elektrische wagen en koos ervoor om elektrisch te rijden”, zegt Jasper. “Ik heb een bereik van ongeveer 280 kilometer met een volle batterij. Doordat ik minstens een dag per week van thuis uit werk, slaag ik erin om rond te komen met één keer opladen per week.”

Burgemeester Dirk De fauw wijst er ook nog op dat de stad ook zelf proactief op interessante locaties zelf laadpalen laat plaatsen, zoals in de Ezelstraat en aanpalende straten.

“De laadpunten zijn publiek toegankelijk en worden gevoed met 100 procent groene stroom”, vult schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet nog aan. “De komende maanden komen er nog tientallen laadpunten bij. Tegen 2025 willen we het aantal (semi)publieke laadpunten in Brugge verdubbelen, van 500 naar 1.000.”