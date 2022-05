Eerste energieconferentie focust op energiebesparing en preventie

De welzijnsdiensten gaan mensen die door stijgende energiefacturen in moeilijkheden komen, nog nauwer opvolgen. Op de eerste energieconferentie werd een samenwerking voorgesteld tussen de dienst Welzijn en het Energiehuis.

Hoge energieprijzen zijn het gespreksonderwerp en zorgen bij steeds meer mensen voor problemen. Vooral Oostendenaars die het financieel al moeilijk hebben komen nog meer in de problemen. “Hoe lager het inkomen, hoe sterker de energiefactuur doorweegt op het budget. We stellen ook vast dat mensen die in armoede leven vaak wonen in minder energiezuinige woningen”, zegt schepen voor Welzijn Natacha Waldmann (Groen). De cijfers wijzen op een steeds groeiende problematiek : tot eind mei gaf het Sociaal Huis aan 209 mensen een tussenkomst op de energiefactuur, voor een totaal van 50.000 euro. Dat zijn er op 5 maanden al evenveel dan in heel 2019. Het aantal aanvragen is moeilijk bij te houden en die trend zal zich wellicht heel het jaar doorzetten. Oostende beschikt gelukkig over het federaal Energiefonds en 250.000 euro en past zo nodig bij. “Ook als het geld op is kan bij ons aankloppen”, luidt het.

Rechten verkennen

“Ook mensen in de middenklasse worden geconfronteerd met problemen als gevolg van hoge energiefacturen”, zegt Geert Lowyck, diensthoofd rechtenverkenning bij het Sociaal Huis. “We helpen hen op verschillende manieren. We bekijken de factuur en misschien hebben ze wel recht op een korting. We putten hun rechten uit. We nemen desnoods een deel van de factuur ten last, eventueel gekoppeld aan een zoektocht naar een goedkopere leverancier. We willen meer mensen bereiken door de welzijnssector te informeren en er komt een infocampagne.”

Energiehuis

Er komt een intensere samenwerking met het Energiehuis, de organisatie die alle Oostendenaars informeert over energiezuinig wonen en al een pak expertise heeft op het vlak van energiebesparing. Schepen Silke Beirens (Groen) : “Preventie is cruciaal. Mensen mogen geen energieschulden maken en je kan veel besparen door te isoleren of in te stappen op een groepsaankoop van gas en elektriciteit. Het Energiehuis voert ook scans uit bij de mensen thuis. Vaak zijn dat ook huurders en als blijkt dat we hen kunnen helpen, dan nemen we contact met de eigenaar om met hem mogelijkheden te bespreken. Er zijn immers ook premies, zoals een verbouwlening, waardoor het voor de eigenaar interessant is om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ook niet alle eigenaars zijn daarvan op de hoogte en het hoeft heus niet te gaan over grote kosten. Kleine ingrepen zoals de instelling van de verwarmingsinstallaties, isolatie van buizen of isolatie achter de verwarming kunnen een verschil maken.” Wie info wil, of mensen kent die in aanmerking zouden komen, kan contact nemen met 0800 1 8400 (rechtenverkenning) of met het Energiehuis Oostende op 059 33 91 30.