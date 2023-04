Eerste deelwagen in Deerlijk vind je aan het Neunkirchenplein

In samenwerking met de intercommunale Leiedal biedt de gemeente Deerlijk een eerste deelwagen aan. Omdat er nog een laadpaal moet gerealiseerd worden, werd gekozen voor een hybride deelwagen (Renault Clio). Op termijn wordt overgeschakeld naar een volledig elektrische deelwagen.

“Op die manier zetten we in op de ambitie om de mobiliteit te verduurzamen”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V). “De deelwagen is terug te vinden op het Neunkirchenplein, grenzend aan de Hoogstraat, en heeft heel wat troeven. Belastingen, verzekeringen, onderhoud, autokeuring, herstelling… Een auto kost best veel geld, ook wanneer die stilstaat. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt jaarlijks 5.000 euro voor een wagen.”

“Dankzij het deelsysteem van autodelen.net betaal je enkel het effectieve gebruik van een wagen, waardoor je jaarlijks een heleboel geld kan besparen. Wie benieuwd is hoeveel geld hij of zij kan besparen door gebruik te maken van deze deelwagen, kan zelf de berekening doen via de website https://savewithcarsharing.be. Vooraleer je de hybride deelwagen kunt gebruiken, moet je wel enkele praktische stappen doorlopen: de applicatie Share Mobility downloaden en je profiel registreren aan de hand van de identiteitskaart en het rijbewijs. Er zijn instructievideo’s te bekijken via www.foxshare.be.”

“Wat zo’n deelwagen effectief kost? Je kan het gebruik heel precies berekenen. Je betaalt 4 euro per uur en 0,30 euro per kilometer. Voor een volledige dag betaal is dat 29 euro. Het eerste uur betaal je altijd volledig. Daarna wordt gerekend per begonnen kwartier. Als gebruiker betaal je enkel het effectieve gebruik (per uur of per dag plus de gereden kilometers). Je betaalt dus geen instap- of abonnementskosten.” (DRD)