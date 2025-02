Eerste dakpanelen met zonnecellen geplaatst op dak van BRUSK museum in Brugge

Bij het BRUSK museum, dat in aanbouw is op de Garenmarktsite in Brugge, werden de eerste glasschaliën met fotovoltaïsche cellen op het dak geplaatst. “Op alle daken samen bereikt de installatie een opbrengst van 285 000 kWh; het gemiddelde verbruik van 85 eengezinswoningen”, zegt schepen van Facilitair Beheer Pieter Marechal.

Op de Garenmarktsite in het hart van Brugge verrijst momenteel BRUSK, het nieuwe museumgebouw dat het culturele paradepaardje van Brugge en zelfs van heel Vlaanderen zou moeten worden. “In augustus 2022 mocht ik zelf de sloophamer hanteren (om het oude schoolgebouw dat er stond af te breken, red.) en na het archeologisch onderzoek startte in 2023 de daadwerkelijke bouw”, vertelt burgemeester Dirk De fauw (cd&v). “Zoals je kunt zien krijgt het gebouw al echt vorm. Vandaag willen we vooral het duurzaam karakter benadrukken. De daken worden namelijk zo goed als vol gelegd met panelen om via zonne-energie elektriciteit op te wekken .”

“De daken van de twee tentoonstellingszalen worden volledig bekleed met elektriciteitsopwekkende glasschaliën. Het betreft dus een glazen dakbedekking waarin fotovoltaïsche cellen verwerkt zijn”, vult schepen voor Facilitair Beheer Pieter Marechal (cd&v) aan. “Deze geïntegreerde zonnepanelen beslaan een oppervlakte van 1 298 m². De daken zijn naar het zuiden gericht om een maximale opbrengst te garanderen. Op alle daken samen bereikt de volledig installatie een indrukwekkend totaalvermogen van 321 kWp en 285 000 kWh verwachte opbrengst. Dat is het gemiddelde verbruik van 85 eengezinswoningen samen of bijna twee keer het elektriciteitsverbruik van het stadhuis.” De panelen, die opgebouwd zijn uit twee esthetische glaslagen met daartussen de zonnecellen, worden geleverd en geplaatst door het Belgische technologiebedrijf Soltech.

Op 20 en 21 september zal het grote publiek kunnen kennis maken met het nieuwe gebouw, maar de eerste tentoonstellingen zullen pas plaats vinden vanaf mei 2026, omdat de nodige tijd genomen wordt om de infrastructuur te laten uitdrogen.