EAZ plaatst in Waasten zijn eerste kleine windmolen in Wallonië

15 meter hoog, wieken van 6,6 meter lang en vooral een vereenvoudigde administratie. In Waasten werd vandaag de eerste kleine windmolen van Wallonië geplaatst. Een unicum want de windmolen valt zo buiten alle gewestelijke vergunningsaanvragen. “In Vlaanderen staan er ondertussen al meer dan 120, Wallonië hinkt wat achter.”

Windmolens bieden een ecologische oplossing voor het energieprobleem, maar krijgen meteen ook te kampen met één hardnekkig probleem. “Vergunningen, zo eenvoudig is het!” Tom Vergauwe, Belgisch verantwoordelijke voor de firma EAZ Wind is dan ook blij dat dergelijke molen nu ook in Wallonië wist door te breken. “Het is wat ze noemen een ‘minimolen’, de kleinste van de familie windmolens. Doordat hij slechts 15 meter hoog is kunnen zowel de gemeente als de provincie een vergunning hiervoor afleveren. De procedure is niet alleen eenvoudiger, het is ook heel wat sneller. In amper enkele maanden tijd is de zaak geklonken, terwijl we voor de grote broertjes meestal enkele jaren papierwerk voor de boeg hebben.”

De bijnaam ‘boerenmolen’ is niet geheel toevallig gekozen zo blijkt. “Het zijn vooral landbouwers die hier als eerste op de kar hebben gesprongen. Ze hebben de plaats en zo een molens hebben een stevig rendement. Dit exemplaar hier zal al snel 25000 à 30000kWhr leveren. Het landbouwbedrijf beschikt over een geautomatiseerde melkerij, een installatie die 24/7 energie vraagt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het voor de landbouwer in kwestie een stevig stuk zal schelen op de energiefactuur. De windmolen zal nu de productie van de nodige energie voor een groot deel op zich nemen.”

Naast de eenvoudige administratie, is ook de installatie ervan heel wat sneller dan bij de grote exemplaren. “Eenmaal de funderingen zijn gegoten, is het een kwestie van een uurtje of twee en de molen is operationeel. De hinder voor de landbouwbedrijven is dan ook miniem.”

De installatie van dergelijke windmolen komt aan een prijskaartje van 95500 euro.