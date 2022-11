Dure energie dwingt Unilin fabriek drie weken stil te leggen: 1.100 mensen tijdelijk werkloos in Wielsbeke

Unilin legt de productie van laminaat in het West-Vlaamse Wielsbeke tijdens de herfst- en kerstvakantie drie weken stil. Duizend werknemers worden tijdelijk werkloos. Dat bericht De Tijd dinsdagavond.

In de fabriek in Wielsbeke, waar de QuickStep-vloeren worden geproduceerd, werken 1.100 mensen. “Een duizendtal kan terugvallen op tijdelijke werkloosheid onder het nieuwe stelsel van de energiecrisis. Ze behouden daarbij 70 procent van hun normale loon”, aldus woordvoerder Sander Laridon.

Unilin, de Europese divisie van de Amerikaanse beursgenoteerde vloerengigant Mohawk, ziet zijn isolatiepanelen nog vlot over de toonbank gaan. De vraag naar parket, laminaat- en vinylvloeren daarentegen valt 20 tot 30 procent terug, blijkt bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal. Tegelijk zijn de prijzen van grondstoffen en energie torenhoog. “Ze zijn 300 tot 400 procent gestegen”, zegt Laridon. “In de grondstoffen voelen we dat redelijk direct, voor de energieprijzen gaat het druppelsgewijs, naarmate contracten hernieuwd moeten worden.”