Duizend werknemers Unilin tijdelijk werkloos door gestegen productiekosten: “Er is wel al beterschap”

Unilin Wielsbeke zet in de herfst- en kerstvakantie een duizendtal werknemers op tijdelijke werkloosheid door de gestegen productiekosten en dalende vraag, vooral naar vloeren van de Quickstep-afdeling. Werknemers zagen de bui al hangen en reageren begripvol. “De crisis van 2008 heeft Unilin ook overleefd, dit zal ook wel lukken”, aldus werknemer Björn Destoop die al vijftien jaar voor het bedrijf werkt.

Unilin Wielsbeke gaat prat op hun transparantie naar de werknemers toe, de tijdelijke terugval in productie komt dan ook voor weinigen als een verrassing. “Eind september brachten we hen al op de hoogte dat vooral de afdeling van QuickStep in Ooigem grotendeels zou stilliggen in de herfst- en kerstvakantie”, zegt woordvoerder van Unilin Sander Laridon.

Concurrentie

“Ook de afdelingen Bosspan en Spano draaien op een lager pitje maar daar is geen algemene periode van werkloosheid. We voelen de crisis vooral in de vloerenafdeling. Dit is een energie-intensief productieproces en we moeten die kosten doorrekenen aan de klant. Daardoor kunnen we moeilijker concurreren met landen als China of de Verenigde Staten waar de energiecrisis minder speelt. Een nieuwe vloer is bovendien een aankoop die mensen in moeilijke tijden gemakkelijker uitstellen. Daarom zien we de vraag 20 tot 30 procent dalen terwijl de productiekost met 300 tot 400 procent steeg. Willen we heelhuids de winter doorkomen dan moeten we aan strategisch voorraadmanagement doen. De magazijnen liggen overvol nu.”

Maatregelen

“We volgen de vraag van de klanten nauw op en gelukkig kalmeert de energiemarkt stilaan. Of er nog periodes van sluiting komen, is momenteel niet te voorspellen. We hopen vooral dringend op maatregelen op Europees niveau, die komen echt te traag. De echte oorlog woedt in Oekraïne maar op de industrieterreinen is een economische veldslag gaande.”

Vakantiedagen

Assistent-productiemanager Björn Destoop uit Zulte is een van de werknemers die deze week thuis zit. “Ik ben niet aan het stempelen maar heb nog wat resterende vakantiedagen opgenomen, gelukkig had ik er nog veel over. In mijn functie maak ik mee de planning op voor de productie en de arbeiders kregen de keuze om vakantie te nemen of te gaan stempelen.”

Sterk bedrijf

“Tussen kerst en nieuw ligt de productie sowieso grotendeels stil, dat kerstverlof hebben ze nu wat uitgebreid. Die beslissing kwam inderdaad niet als een verrassing. We zijn allemaal ongerust over de energiecrisis, dat leeft wel op de werkvloer. Gelukkig is Unilin een sterk bedrijf. Ik werk er al vijftien jaar en de crisis van 2008 hebben we ook overleefd. Zelf maak ik me niet al te veel zorgen maar voor wie net zijn energiefactuur zag verveelvoudigen, komt die tijdelijke werkloosheid natuurlijk wel ongelegen.”

Reactie vakbond

Vakbond ABVV was ook al geruime tijd op de hoogte van de tijdelijke werkloosheid en begrijpt de beslissing. “We hopen vooral dat dit een tijdelijk probleem blijft en dat er geen ontslagen zullen volgen”, zegt woordvoerder Luc Geerardyn van ABVV. “Gelukkig is dit nog niet aan de orde.”