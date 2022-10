Drukker dan ooit bij voedselbank De Stamper in Izegem: “Energiecrisis laat zich voelen”

Het is drukker dan ooit bij voedselbank De Stamper in Izegem. Het voorbije half jaar kreeg het initiatief een extra toevloed aan gebruikers, een rechtstreeks gevolg van de stijgende energiefacturen. Ook de voedselprijzen stijgen, met als gevolg dat De Stamper met hetzelfde aantal middelen nu meer mensen moet helpen. “Daarom zijn giften meer dan ooit welkom”, aldus bezieler Pol Dewulf.

De Stamper is een privé-initiatief dat werkt vanuit een gebouw in de Roeselaarsestraat op het Patersdomein, dat de stad hen ter beschikking stelt. “Verder staan ze in voor de kost van een personeelslid, maar verdere ondersteuning om bijvoorbeeld voedsel aan te kopen krijgen we niet en dat betreur ik toch ten zeerste”, vertelt Pol, die al twintig jaar de voedselbank mee in goede banen leidt. Begin dit jaar vervelde het concept naar dat van een sociale superette, waarbij mensen zelf kunnen kiezen wat ze mee nemen en niet meer afhangen van vooraf samengestelde pakketten.

Wat opvalt is dat het aantal hulpbehoevenden tussen januari 2021 en oktober 2022 enorm gestegen is. “Toen klopten hier nog 323 mensen aan, nu zijn er dat al 520. Een stijging van liefst zestig procent. Dat is nog deels de impact van corona, maar vooral de energiecrisis speelt daar een enorm grote rol in. Energie-armoede is een nieuw gegeven, met dank aan de torenhoge voorschotfacturen die de producenten nu vragen. Het valt overigens op dat ook het aantal kinderen die we helpen flink gestegen is. Van 152 naar 202. Een spijtige evolutie en we vrezen dat we het ergste de komende tijd nog moeten zien.”

Hogere voedingsprijzen

Tegelijkertijd moet De Stamper opboksen tegen hogere voedingsprijzen. “Een gevolg van de oorlog in Oekraïne”, vertelt Pol. “Daardoor zijn er minder voedseloverschotten en wat we zelf moeten kopen is vaak duurder. Het komt er voor ons op neer dat een pakket vorig jaar nog een waarde van 40 euro had bij ons, maar omdat we meer mensen moeten bedienen en het voedsel duurder is, is dat tegenwoordig maar 28 euro meer. We raken wel niet aan een extra maandelijks noodpakket voor kinderen. Dat blijven we consequent geven omdat het zo belangrijk is.”

De Stamper moet voor zijn werking vooral rekenen op giften. “Vorig jaar konden we nog rekenen op 60.000 euro, dankzij particulieren, bedrijven en serviceclubs, maar het wordt in de gegeven omstandigheden steeds moeiljiker”, vertelt PoL. “Zeker omdat financiële ondersteuning voor voedsel door de stad uitblijft. Daarom wil een oproep doen aan de mensen om een gulle gift te doen aan ons initiatief.”