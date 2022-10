Doven openbare verlichting gaat vandaag van start

Vandaag (5 oktober) gaat Fluvius op vraag van Stad Kortrijk van start met het aanpassen van de branduren van de openbare verlichting. De straatverlichting zal voortaan niet meer branden van 23 uur tot 6 uur van zondag tot en met donderdag.

Om het stedelijk energieverbruik te beperken heeft Kortrijk een 11-puntenplan opgesteld. Eén van de speerpunten van dit actieplan is het doven van de openbare verlichting. De straatverlichting is namelijk goed voor 40% van het stedelijk elektriciteitsverbruik, wat neerkomt op 5488 MWh per jaar. Om dat aandeel te beperken zal de openbare verlichting voortaan gedoofd worden van zondag tot en met donderdag tussen 23u en 6u. Het elektriciteitsverbruik zal daardoor met 30% dalen.

13.000 van de 16.270 lichten worden gedoofd

Niet alle straatverlichting zal worden gedoofd. In overleg met partners Politiezone VLAS, Agentschap Wegen & Verkeer en de stedelijke cel mobiliteit werden een aantal uitzonderingen op de regel bepaald. Omwille van de verkeersveiligheid wordt de openbare verlichting op de gewestwegen, de R36 en op 10 gevaarlijke kruispunten niet gedoofd. Ook de straatverlichting in de kernen van de stad en deelgemeenten blijft branden. Deze uitzonderingen komen neer op 3.270 lichtpunten die blijven branden volgens het oude regime, zijnde wanneer het donker is.

Om de verlichting te kunnen doven zijn aanpassingen nodig in 600 cabines die stapsgewijs worden aangepakt vanaf woensdag 5 oktober. Er wordt gestart in het noorden van Kortrijk, in Heule en vandaar wordt in tegenwijzerzin verder gewerkt met achtereenvolgens Bissegem, Marke, Aalbeke, Rollegem, Bellegem, Kooigem en Kortrijk. Deze manier van werken werd uitgewerkt door Fluvius om zo snel als mogelijk de 600 cabines aan te passen. De ganse operatie zal 6 tot 8 weken in beslag nemen, dus in die periode zullen er verschillen in brandregime zichtbaar zijn, zelfs tot op straatniveau. Ook kan het gebeuren dat er lampen overdag zullen branden wanneer er aanpassingen gebeuren aan die specifieke cabine.

“Het doven van de openbare verlichting is één van de speerpunten van het elfpuntenplan dat we midden september voorstelden. Indien we dit brandregime aanhouden, besparen we in 3 jaar tijd ongeveer 2 miljoen euro rekening houdend met de energieprijzen van september. Dat scheelt toch een stevige slok op de borrel in de stadsbudgetten. We weigeren wel in te boeten op verkeersveiligheid, daarom doven we geen lichten op de R36, de gewestwegen en een tiental gevaarlijke kruispunten”, zegt Wouter Allijns, schepen van Energie.