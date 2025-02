Dorpen in Westhoek vrezen “windmolenparadijs” door snelweg: “Nieuwste aanvraag is driemaal zo hoog als de IJzertoren”

Na een zoveelste aanvraag voor een windturbine langs de A19, dit keer met tiphoogte van 230 meter, vrezen buurtbewoners en lokale politici dat hun “mooie, landschappelijke” dorpen een “West-Vlaams windmolenparadijs” worden door de aanwezigheid van deze autosnelweg.

“Wij vrezen een champignoneffect: van zodra er één staat, zullen er nog volgen”, zegt Bart Vanden Broucke (63). Hij is woordvoerder van Frontwind Geluveld/Beselare, een actiecomité dat is recent is opgericht naar het voorbeeld van Frontwind Frezenberg en Frontwind Sint-Jan naar aanleiding van de nieuwste aanvraag voor een windmolen langs de snelweg A19.

“Drie jaar zochten wij naar een gepast huis en omgeving in de ruime regio”, vertelde Vanden Broucke uit het Oost-Vlaamse Eeklo. “We hebben daarbij vooral gelet op hoogspanningskabels, masten en windturbines. We kwamen anderhalf jaar geleden hier wonen met een gerust hart, want achter ons ligt waardevol agrarisch landschap. Nu worden we geconfronteerd met plannen voor een windmolen, op ongeveer 900 meter. Wij zullen zeker geluidsoverlast en slagschaduw hebben.”

Infoavond

De aanvrager is Aspiravi, waarbij onder meer 94 Belgische steden en gemeenten aandeelhouder blijken. Tijdens een infoavond op 5 februari door Aspiravi in café In ’t Paradijs in Geluveld verklaarde persverantwoordelijke An Schaubroeck dat de turbine een geïnstalleerd vermogen zal hebben van zeven megawatt.

“Dat wil concreet zeggen dat die turbine groene stroom kan produceren voor het gemiddeld jaarlijks gebruik van 6.300 gezinnen, een zeer performante machine”, aldus Schaubroeck. “Dat is een fantastische bijdrage aan de Vlaamse doelstellingen. De nieuwe Vlaamse regering heeft haar doelstelling voor windenergie op land nog opgetrokken.”

Drie turbines Geluwe

Na een procedureslag bouwde Aspiravi drie jaar terug drie windmolens langs de A19 in het Wervikse Geluwe, vlakbij de locatie voor de nieuwe aanvraag in Zonnebeke. “Die turbines zijn een 150-tal meter hoog”, schat Zonnebeeks burgemeester Koen Meersseman (TEAM8980).

“Zulke modellen maakt men niet meer. De turbine in deze nieuwe aanvraag meet 230 meter. Daarbij predikt men natuurlijk duurzaamheid en de ecologische manier van energie opwekken.”

“Wat eruit sprong op de infoavond op vlak van vragen van omwonenden was de ongerustheid rond slagschaduw. Dat is typisch en horen we vaak tijdens zulke avonden”, stelde Schaubroeck.

“Wat dat betreft kunnen we de mensen geruststellen: de Vlaamse wetgeving legt zeer strenge normen op. Een woning mag maximaal acht uur per jaar slagschaduw hebben. Voor iedere woning kunnen we garanderen dat de normen bij exploitatie zullen gerespecteerd worden.”

Bezwaarschriften

Op z’n 40ste verjaardag kreeg Meersseman 462 bezwaarschriften overhandigd, vlak voor de aanvang van de Zonnebeekse gemeenteraad dinsdagavond. “Onze fractie werd meermaals gecontacteerd door ongeruste inwoners over de aanvraag ter hoogte van de afrit Beselare vlakbij de nieuwe carpoolparking”, aldus Hannelore Blondeel (Voor Zonnebeke) die er polste naar een mogelijke link tussen de aanvraag en de parking.

“Geen link, wel een ongelukkig samenkomen”, antwoordde Meersseman. “De parking is nodig voor het gemeenschappelijk belang, het belang van deze windmolen voor Zonnebeke kunnen we in vraag stellen: de gemeente en mensen in de omgeving zullen geen gratis elektriciteit krijgen.”

“We zijn wantrouwig en angstig”, aldus de burgemeester. “In het verleden oordeelden we steeds negatief, bij elke aanvraag. Er is een procedure aan de gang na een aanvraag langs de A19 ter hoogte van de Frezenberg en ik vrees nog nieuwe aanvragen. Het is net alsof wij het windmolenparadijs worden van West-Vlaanderen.”

Procedures Sint-Jan

Aspiravi is verderop langs de A19 ook actief bij het Ieperse dorp Sint-Jan. “Wij zijn er bezig met twee projecten”, bevestigde Schaubroeck eerder op de infoavond. “Maar deze zitten momenteel in procedure, daar wachten we af.”

De hoogte van de nieuwste aanvraag in Zonnebeke is een doorn in het oog. “Maar liefst 230 meter. De mensen kunnen dat onmogelijk inschatten”, stelt Vanden Broucke. “Wij proberen te verduidelijken met deze vergelijking: het is driemaal de IJzertoren in Diksmuide. Dat deed bij velen een licht branden, waarop nog meer mensen bezwaarschriften tekenden.”

“Het gaat om verwachte klachten rond gezondheid, geluid, trillingen, slagschaduw en vooral de aanslag op het mooie landschap van de Zonnebeekse dorpen Geluveld en Beselare. Wij hebben er vertrouwen in dat we deze aanvraag kunnen tegenhouden, anders zouden we er niet aan beginnen. Maar we weten dat het een hele felle en lange strijd kan worden.”

Dorpen geteisterd

Het schepencollege van Zonnebeke formuleert de komende weken een advies. “Vorig Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verkortte de procedures bij windmolenaanvragen en nam de kracht van lokale besturen weg”, vindt Meersseman.

“Na een eventuele goedkeuring van de minister zijn nog procedures mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. Hoewel de minister beslist, bereiden wij toch een grondig advies voor want het is een grote zorg. Door de aanwezigheid van de A19 worden onze mooie, landschappelijke dorpen geteisterd. Het mag stoppen.”

(TP)