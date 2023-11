Doofregime openbare verlichting Heuvelland wordt aangepast

Sinds 2014 dooft Heuvelland tijdens de week (van zondag tot donderdag, red.) de openbare verlichting. “We deden dit toen als eerste gemeente in Vlaanderen om zowel het milieu te sparen, als een financiële besparing te realiseren. We doofden de lichten tussen 23 uur en 5 uur. Deze maatregel werd als heel positief ervaren en betekende een heel grote besparing voor de begroting (ongeveer 100.00 euro per jaar, red.), en de CO2-uitstoot (zo’n 100 ton CO², red.)”, aldus burgemeester Wieland De Meyer.

Naar aanleiding van de energiecrisis in 2022, organiseerde de gemeente een bevraging bij de bevolking over veel mogelijke besparingen op vlak van energie. Op basis van deze inspraakreacties werd het doofplan uitgebreid tussen 22 uur en 6 uur. De energieprijzen werden drie tot viermaal duurder, waardoor de gemeente moest ingrijpen om de facturen te kunnen blijven betalen.

Aanpassing

“Ondertussen zijn de energieprijzen opnieuw genormaliseerd. Ook de investering in LED-verlichting werpt zijn vruchten af (tegen 2024 zal ongeveer 50% van de openbare verlichting in LED veranderd zijn, red.). Er kwamen ook inspraakreacties binnen die aangaven dat de uitbreiding wat ruim was en dat de uren, zoals ze sinds 2014 gedoofd werden, eigenlijk ideaal waren. Hierop hebben we met het gemeentebestuur besloten om aan Fluvius te vragen het doofregime opnieuw aan te passen naar de vroegere situatie, dus van zondag tot en met donderdag van 23 uur tot 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijven de lichten branden.”

Het is nu afwachten op Fluvius wanneer de werken uitgevoerd zullen worden.