“Dit plan komt er nooit”: Francky woont straks naast mast en onder hoogspanningskabel

Deze morgen werd meer uitleg gegeven over het milieueffecentrapport van het Ventilus-tracé en werd ook duidelijk waar de 177 masten zullen komen. Een daarvan wordt pal naast de hoeve van Francky Snaet in Lichtervelde gepland. De varkensboer strijdt al zes jaar tegen de komst van Ventilus. “En dat zal ik blijven doen”, zegt hij vastberaden. “Het is simpel: hier gaan we nooit mee akkoord.”

Al sinds 2019 heeft Francky Snaet de strijd aangeboden met de plannen om Ventilus langs de E403 uit te rollen. Wie op de autosnelweg rijdt, heeft ze zeker al opgemerkt: de vele protestborden om het tracé aan de kaak te stellen.

Welke ministers zijn kankerverwekkend?, NOOIT! en Hier geen hoogspanning! zijn maar enkele van de duidelijke boodschappen die op de borden staan.

“De meeste mensen volgen dit dossier vanop een iets grotere afstand en zien nu plots een tientallen meters hoge elektriciteitsmast naar hun woning gepland. Terwijl dit nog allesbehalve zeker is”

Nu blijkt dat een van de 177 masten op een weide pal naast zijn varkensbedrijf voorzien is en de elektriciteitskabels zelfs over zijn hoeve zullen hangen. “Geen verrassing, want ik was al eerder op de hoogte van deze plannen”, zegt hij. “Maar het verandert niks. We blijven vechten, met alle mogelijke middelen. Op juridisch vlak zijn we nog lang niet uitverteld.”

Francky Snaet en zijn echtgenote Greta Pynnebrouck. © Kurt Desplenter

“Zo is er pas net voor of na de zomervakantie uitspraak bij de Raad van State over het mogelijk nietig verklaren van het gewestplan. Als de daar in Brussel denken dat ze gewoon kunnen doordoen, mij niet gelaten. Maar voor mij, en bij uitbreiding heel veel mensen, is het simpel: dit plan komt er nooit. Jamais.”

Te veel gaten in plan

Francky heeft via contacten bij zijn vrienden die tegen de Boucle-du-Hainaut (Waalse tegenhanger van Ventilus, red.) strijden, vernomen dat daar binnenkort gesprekken plaatsvinden met de Waalse regering. “Ik hoop dat onze Vlaamse politici dat voorbeeld volgen. We moeten opnieuw praten. Ze proberen dit plan er met alle macht door te duwen, maar het vertoont gewoon nog veel te veel gaten.”

Door de locatie van de 177 masten officieel bekend te maken, wordt weer een pak onrust gezaaid. “De meeste mensen volgen dit dossier vanop een iets grotere afstand en zien nu plots een tientallen meters hoge elektriciteitsmast naar hun woning gepland. Terwijl dit nog allesbehalve zeker is. Net daarom gaan we verder, want Ventilus kan op deze manier niet gerealiseerd worden.”