Dit jaar al dubbel zo veel gaslekken in Zuid-West-Vlaanderen door… Proximus

Vorig jaar moest de brandweer van de hulpverleningszone Fluvia 34 keer uitrukken om een gaslek te dichten. Dit jaar was dat al 61 keer. Hoofdschuldige is Proximus, dat momenteel hard aan het werk is om zijn fibernetwerk aan te leggen.

Dinsdagmorgen 8 uur, gaslek in de Rijselstraat in Menen. Maandagmorgen 10 uur, gaslek in de Rijselstraat in Menen. Twee dagen, twee gaslekken. Geen unieke gevallen, want er gaat in onze regio nauwelijks een week voorbij zonder dat de brandweer moet uitrukken om alweer een lek te dichten.

61 gaslekken

Meer gaslekken dan ooit? Zo lijkt het, maar ook de cijfers geven die gestegen trend aan. “We hebben inderdaad al merkelijk meer oproepen rond gaslekken binnen gekregen in vergelijking met vorig jaar”, zegt woordvoerster van de hulpverleningszone Fluvia, die Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem bedient. “Tot nu toe kloppen we af op 61. In 2021 hadden we er een totaal van 34.”

Fibernet

Bijna een verdubbeling, dus. En het jaar is nog niet voorbij. De reden is niet ver te zoeken. Heel wat van die gaslekken ontstaan tijdens werken in opdracht van Proximus. Momenteel werkt het telecombedrijf aan de aanleg van zijn fibernet. Daarmee wil het 65.000 woningen en bedrijven connecteren met de vaste internettechnologie van de toekomst. Intussen zijn in ons land al meer dan een miljoen aansluitingen gebeurd.

Kleine lekken

Gelukkig gaat het meestal om kleine lekken, die door de brandweer in eerste instantie met pasta of tape kunnen gedicht worden. Die lekken ontstaan meestal in de aftakkingen naar de huizen. “Die liggen minder diep dan de leidingen en lopen meer risico om doorgetrokken te worden”, zegt David Callens, woordvoerder van Fluvius.

Liggen die leidingen dan te hoog, dat ze zo vaak worden geraakt? “Onze leidingen liggen conform de plannen en liggen op de afgesproken diepte. Eigenlijk dient de aannemer in theorie handmatig de graven rond de buizen om schade te voorkomen”, aldus Callens. “We hebben reeds contact opgenomen met de aannemer om de zaken te bespreken, voorlopig zonder gevolg.”

Veiligheidscoördinator

Bij Proximus wordt er alles aan gedaan om gaslekken te voorkomen. Voor elk project wordt een externe veiligheidscoördinator aangesteld die onder andere de liggingsplannen van de risicoleidingen opvraagt. Bij werken in uitvoering wordt meermaals een audit uitgevoerd.

Dat er alsnog zoveel incidenten zijn heeft verschillende redenen. “Huisaansluitingen staan niet gesignaliseerd door een kenteken, ze liggen vaak ondiep en zijn vaak volledig in het beton gegoten waardoor er machinaal gegraven moet worden en de kans op incidenten groter is”, weet woordvoerder Fabrice Gansbeke. “Vaak staan de aansluitingen niet gedocumenteerd. We pleiten dan ook voor een duidelijkere documentatie van die huisaansluitingen in de KLIP-plannen.”

Brandweer

Voor de brandweer is zo’n gaslek standaardwerk. Bij een oproep staan zij in voor de beveiliging van de situatie, wordt een perimeter van 50 meter ingelegd en bekijken ze of het lek gedicht kan worden. “Sowieso blijven we altijd paraat tot gasnetbeheerder Fluvius ter plekke is. Hun gespecialiseerde werknemers beoordelen of de aanwezigheid van de brandweer nog nuttig is”, vertelt Kaat Nuyttens.

Veel geld

Zo goed als ongevaarlijk, maar de interventies kosten wel handenvol geld. “Dergelijk type oproepen behoren tot de wettelijke taken van de brandweer en worden dus niet gefactureerd. Als we dan toch even de kostprijs berekenen op basis van ons retributiereglement, dan komt dat neer op ongeveer 1.920 euro per interventie.”

(JD)