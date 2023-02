Deze maand nog geen duidelijkheid over tracé voor Ventilus

Door de impasse bij de Vlaamse regering over het stikstofdossier zal er deze maand geen beslissing meer vallen over het tracé voor Ventilus, de nieuwe hoogspanningslijn doorheen West-Vlaanderen.

In november vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat het kiest voor een grotendeels bovengrondse realisatie van Ventilus. Minister Zuhal Demir (N-VA) kondigde bovendien aan dat ze snel een tracé wou vastleggen. “Ik schat dat we in februari een definitief tracé zullen kunnen vastleggen, waar we zo weinig mogelijk mensen en bedrijven raken. Die duidelijkheid moet er zo snel mogelijk komen”, zei de minister in de plenaire vergadering van november.

Die timing zal niet gehaald worden en dat heeft alles te maken met de huidige impasse rond het stikstofdossier, waar meerderheidspartijen CD&V en N-VA lijnrecht tegenover elkaar staan. “Eerst moet het stikstofdossier van de baan, voor er ruimte is om de rest aan te pakken”, klinkt het bij verschillende bronnen binnen de regering. Ook het compensatiebeleid over de vergoeding voor wie getroffen wordt door Ventilus is ondertussen op de lange baan geschoven. Het Overlegcomité besliste eerder deze maand dat netbeheerder Elia en energieregulator CREG zich daar moeten over buigen.