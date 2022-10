Dentergem dooft vanaf november ’s nachts straatverlichting

De straatverlichting in Groot-Dentergem zal vanaf november ’s nachts niet meer branden. Het is één van de maatregelen in het kader van de energiecrisis.

“We hebben beslist het programma dat netbeheerder Fluvius opstelt rond die energiebesparende maatregelen te volgen”, vertelt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Concreet zal de straatverlichting, wellicht vanaf november, ’s nachts in de week tussen 23 en 4.30 uur niet branden. In de weekends blijft wel alles bij het oude.”

Verder zal de gemeente de verwarming in zijn openbare gebouwen verlagen tot 19 graden. Aan de kerstverlichting wordt niet geraakt, al zal wel de duurtijd dat die in het straatbeeld hangt ingekort worden.