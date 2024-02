Demowoning ‘Gezond (t)Huis’ opent in Oostende: leer hoe je gezond, energiezuinig en brandveilig kan wonen

De demowoning ‘Gezond (t)Huis’ opende de deuren in de Werkzaamheidstraat 63 in Oostende. Je kan er leren hoe je gezond, energiezuinig en brandveilig kan wonen. Bovendien krijg je tips mee om het risico op vallen bij ouderen te beperken.

Hoe maak je van je huis een veilig, gezond en energiezuinig woning? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de lucht in woningen vaak veel vervuilder is dan de buitenlucht. De gemiddelde Vlaming spendeert ongeveer 85% van de tijd binnen, waarvan het grootste deel thuis. In de koudere seizoenen loopt dit percentage nog op. Een gezond huis is voor iedereen belangrijk.

Daarom opende de demowoning ‘Gezond (t)Huis’ de deuren in de Werkzaamheidstraat 63. In een speciaal ingericht huis leer je op een interactieve en laagdrempelige manier hoe je gezond, energiezuinig en brandveilig kan wonen. Daarnaast kom je te weten hoe je het risico op vallen bij ouderen kan beperken.

Gratis groepsrondleidingen

Tijdens de gratis rondleiding neemt een gids een groep van maximaal acht personen mee op een interactieve ontdekkingstocht doorheen de verschillende woonruimtes. Bezoekers kunnen kiezen uit de volgende thema’s: gezond en brandveilig wonen, energiezuinig en brandveilig wonen of valpreventie bij ouderen.

De demowoning richt zich op een breed publiek, maar ook op organisaties binnen de gezondheids- en welzijnssector in Oostende inclusief scholen die opleidingen in deze sector aanbieden.

Bezoek reserveren

Geïnteresseerden kunnen de demowoning in februari en maart bezoeken. Reserveer een plek op www.oostende.be/demowoning. Je kan kiezen uit de thema’s gezond en brandveilig wonen, energiezuinig en brandveilig wonen of valpreventie bij ouderen. Bovendien vind je er ook heel wat extra informatie.

Beter in ‘t Westerkwartier

Dit project maakt deel uit van het wijkverbeteringscontract ‘Beter in ’t Westerkwartier’. Op die manier wil de Stad de leefbaarheid en de woonkwaliteit in het Westerkwartier verhogen. Dit doet de Stad door in te zetten op meer groene openbare ruimte, betere mobiliteit, energiezuinige woningen, verbinding en ontmoeting. Belangrijk is om te vertrekken vanuit de eigenheid van de wijk en in te zetten op samenwerking en betrokkenheid van buurtbewoners en wijkactoren.