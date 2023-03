Demir over Ventilus: “We kiezen voor tracé met minste impact”

In de commissie Leefmilieu en Energie van het Vlaams Parlement heeft minister Zuhal Demir voor het eerst gereageerd op de uitgelekte plannen van het tracé voor Ventilus. “We kiezen voor het tracé met de minst negatieve impact voor West-Vlaanderen”, antwoordde ze op een vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen).

Vorige week al diende Jeremie Vaneeckhout een vraag in over de ‘onduidelijkheden’ rond Ventilus, nadat de burgerplatformen een studie lanceerden van bouwkundige Filip Vanaeken waarin opnieuw de keuze voor een bovengrondse Ventilus in twijfel getrokken wordt. In een interview in deze krant waarschuwde Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) vorige week dat minister Demir ‘nog niet van hem af was’. Nog voor de vraag van Vaneeckhout behandeld kon worden, lekte dinsdagavond uit dat minister Demir klaar is met haar huiswerk en een voorkeurstracé heeft bepaald dat vrijdag voorgelegd wordt aan de voltallige Vlaamse regering. “Ik betreur het dat er op die manier aan politiek gedaan wordt, met allerlei uitlatingen in de pers. Dat is niet ernstig”, stelde Vaneeckhout vast. Hij wou vooral weten hoe de minister kijkt naar het rapport-Vanaeken en welke timing er nu gevolgd zal worden.

“Ik wil op heel korte termijn een beslissing over het tracé, zodat het planteam verder kan met de hele procedure rond de opmaakt van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Vrijdag staat het dossier op de agenda van de ministerraad, ik hoop dat we voor de zomer een voorlopige vaststelling van het GRUP kunnen doen”, antwoordde minister Demir op het tweede luik van de vraag. Volgens haar zal er dan ook een juridisch kader zijn rond de stralingsnormen en duidelijkheid over het compensatiebeleid.

Over het rapport-Vanaeken reageerde de minister ook. “Die persoon is geen expert, maar een actievoerder tegen Ventilus. Hij is ingenieur, maar mijn twee broers zijn dat ook. Ik zou hen ook kunnen vragen iets op papier te zetten dat in mijn kraam past, maar zo werkt een overheid niet. De essentie is dat we ervoor zorgen dat het licht niet uitvalt in dit land en dat we geen black-out krijgen. Mijn bedoeling is om een tracé te kiezen dat de minst negatieve impact heeft op West-Vlaanderen en dat we diegene die wel getroffen worden zo correct mogelijk vergoeden”, aldus de minister.