Demir: “Eind februari duidelijkheid over definitief tracé voor Ventilus”

Tijdens een debat in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement heeft minister Zuhal Demir (N-VA) bevestigd dat ze eind volgende maand wil vastleggen waar het tracé van Ventilus precies moet komen. Over eventuele compensatiemaatregelen wil ze zo snel mogelijk overleg met de federale regering.

Parlementslid Bruno Tobback (Vooruit) opende het debat met een verwijzing naar deze krant. “Het zal u misschien verwonderen maar ik lees ook De Krant van West-Vlaanderen. Deze doorgaans goed geïnformeerde kwaliteitskrant schreef dat de Vlaamse regering een nota heeft overgemaakt aan de federale regering met daarin een verruimde compensatieregeling”, zei Tobback. Alles over die nota leest u hier en hier. Tobback vroeg zich af wat het totale kostenplaatje zal zijn en, vooral, of dit ook doorgerekend zal worden in de eindfactuur.

Minister Demir antwoordde dat de compensatieregeling cruciaal is om voldoende draagvlak voor Ventilus te creëren. “We moeten voor draagvlak zorgen in West-Vlaanderen voor dit dossier, bij de bevolking en bij de vele burgemeesters. Het is belangrijk dat we verder kunnen doen, er is al heel veel studiewerk in dit dossier gestopt. De Vlaamse regering wil aan de federale overheid een uitbreiding vragen van de bestaande compensatieregeling waaraan Elia gebonden is. Die regeling wordt besproken op het eerstvolgende overlegcomité, dat is pas op 15 maart. We willen dat vroeger doen”, klonk het.

Zuhal Demir zei ook dat het totale kostenplaatje op dit moment onmogelijk te becijferen valt, aangezien het definitieve tracé voor Ventilus nog niet bepaald is. “De procedure daarvoor loopt nog en ik hoop eind februari de knoop te kunnen doorhakken over het definitieve tracé. Het is evident dat we zullen proberen om woongebieden zoveel mogelijk te vermijden. Het zou dan ook goed zijn om nog in februari een overleg te hebben met de federale regering over die compensatieregeling”, aldus de minister.

Meer over Ventilus, leest u hier.