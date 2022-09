Deerlijk werkt aan reeks maatregelen om het hoofd te bieden aan de energiecrisis: “Verder sensibiliseren is geen overbodige luxe”

De gemeente Deerlijk is van plan om een sensibiliseringsactie te organiseren om het eigen personeel en de bevolking aan te moedigen om spaarzaam om te springen met energie. Dat antwoordde burgemeester Claude Croes (CD&V) onder meer op de vraag van onafhankelijk raadslid Dirk Demeurie over de mogelijke initiatieven en besparingen die de gemeente wil ondernemen in het kader van de stijgende energieprijzen.

“De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt”, stelde burgemeester Croes. “Daarom is een sensibiliseringscampagne naar zowel personeel als de burger om lichten niet onnodig te laten branden en ramen niet open laten staan als verwarming opstaat, een eerste stap. Verder kunnen we ons eigen energieverbruik zoveel mogelijk beperken door airco’s uit te zetten bij vertrek, lichten via automatisatie met timers te laten branden, airco’s uitzetten bij vertrek, de thermostaat van de verwarming wat lager zetten.”

“Momenteel is 27 procent van onze openbare verlichting met led voorzien. Daar gaan we verder op inzetten. We gaan ook het brandregime van de openbare verlichting aanpassen en overwegen om op bepaalde plaatsen verder te dimmen en doven en gaan kritisch kijken wanneer we de kerstverlichting laten branden.”

Sociale hulpverlening

“Bij de meest behoevende inwoners is de vraag naar hulp toegenomen”, vulde schepen van Sociale Zaken Louis Vanderbeken (CD&V) aan. “Meer en meer contacteren mensen het Sociaal Huis met de vraag om eens langs te komen om te horen waarop ze allemaal recht hebben. Dit geldt zowel voor de sociale dienst als voor de zorg. De vraag is groot. De druk bij het personeel is navenant. Momenteel moeten we keuzes maken en is het niet altijd mogelijk om voor die mensen de volledige zoektocht te gaan doen. Wanneer mensen langs komen, wordt gekeken welke individuele steun mogelijk of vereist is. Een specifieke nieuwe energiesteunmaatregel voor Deerlijk is er (nog) niet. Er wordt eerst afgewacht welke bovenlokale maatregelen er nog zullen komen.”

“We gaan verder met het energiezuiniger maken van ons patrimonium”, voegde burgemeester Croes er nog aan toe. “Het zwembadwater in Aquandé staat al geruime tijd op 28 graden. Veel kouder mag het daar niet worden. Eind september wordt de verlichting op het voetbalveld in de Guido Gezellelaan ‘verled’ en de tennisvelden in het Gaverdomein en in Sint-Lodewijk zijn voorzien in 2023. Op langere termijn zullen de projecten van de nieuwe theaterzaal en campus Vrijetijdspunt-Gemeentehuis-Blokker ongetwijfeld ook een energiebesparing betekenen.”