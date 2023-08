Deceuninck investeert in zonnepanelen: capaciteit vergelijkbaar aan elektriciteitsverbruik van 900 gezinnen

Afgelopen zomer plaatste Deceuninck, producent van duurzame raam- en deurprofielen, op zijn site te Hooglede 7.360 zonnepanelen. Dit zorgt voor een hoeveelheid groene energie vergelijkbaar aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 900 gezinnen, goed voor 350 ton minder CO2-emissies.

Ook op de groene mobiliteit voor de medewerkers werd ingezet. Vandaag ging al 30% van alle Belgische medewerkers in op een fietsaanbod via Deceuninck. Het wagenpark evolueert naar elektrische wagens, en om dat te ondersteunen werden de twee West-Vlaamse sites samen voorzien van 72 laadpunten. In totaal gaat het over een investering van €2,3 miljoen voor de realisatie van deze vergroeningen, in lijn met het breder duurzaamheidsbeleid van de volledige Deceuninck groep.

Voor de Belgische vestigingen in Hooglede (600 medewerkers) en Diksmuide (80 medewerkers) maakte het bedrijf de afgelopen maanden verschillende investeringen waar ook de medewerkers een rol in spelen. Bruno Humblet (CEO Deceuninck): “We streven ernaar tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, met een eerste mijlpaal om onze CO2 uitstoot drastisch te verlagen tegen 2030. De uitdaging is groot. We willen iedereen laten bijdragen, van klanten en installateurs, tot leveranciers en medewerkers. Hun dagdagelijkse acties en beslissingen zullen er uiteindelijk voor zorgen dat onze investeringen op vlak van duurzaamheid renderen.”

Zonnepanelen

Voor België betreft de grootste investering de plaatsing van 7.360 zonnepanelen op de daken van de site in Hooglede. Ook voor de site in Diksmuide wordt het plan voor de installatie van zonnepanelen uitgewerkt. In Hooglede kan de huidige installatie al 3,1 mWp (Megawatt piek) leveren, waarmee Deceuninck bijna 20% van zijn eigen lokale stroombehoefte kan opvangen. Jaarlijks goed voor een vergroening gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 900 Vlaamse gezinnen, of 350 ton minder CO2-emissies. De medewerkers kregen de kans om mee te investeren in de zonnepanelen, en daarvoor een jaarlijks rendement op te strijken.

Fietsen naar het werk

In het kader van groene mobiliteit, wordt fietsen naar het werk sterk aangemoedigd. Medewerkers kunnen sinds de lente van 2022 ingaan op de voordelige aankoop van een fiets, met financiële ondersteuning van Deceuninck. Met de bijkomende komst van een fietslease aanbod eind 2022, staat de teller intussen op ruim 200 fietsen, bijna 30% van alle medewerkers in België. Voor de elektrische fietsen werden 100 oplaadpunten voorzien.

Vergroening wagenpark

Vanaf september 2023 kunnen medewerkers hoofdzakelijk kiezen voor elektrische bedrijfswagens. Op de site in Hooglede werden daarvoor 64 laadpunten geïnstalleerd. Ook op de recyclagesite in Diksmuide werden 8 laadpunten voorzien. Medewerkers met een bedrijfswagen kunnen bovendien rekenen op de installatie van een thuislaadpaal, bekostigd door de werkgever. Ook medewerkers die met hun eigen wagen naar het werk komen kunnen gebruik maken van de laadinfrastructuur.