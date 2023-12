De tijd dringt voor 1269 Oostendse appartementen die nog geen breedbandnetwerk fiber hebben

In Oostende zijn er 1269 appartementen en gebouwen waar fiber – het breedbandnetwerk van de toekomst – aanwezig is in de straat, maar waar de binnenbekabeling nog niet is uitgevoerd. De tijd begint te dringen. Zeker voor de Hazegraswijk en de buurt rond de haven. Daarom belegden Proximus en Fiberklaar samen met het dienstenplatform Appartement.tv donderdagnamiddag een vergadering met de syndici van flatgebouwen in Hotel Bero in Oostende.

Proximus is de uitrol van het breedbandnetwerk fiber al in het voorjaar van 2020 gestart in Oostende, als een van de eerste Vlaamse badsteden. “Het objectief is om op korte termijn fiber in 95 procent van de stad uit te rollen”, vertelt Viviane de Swart van Proximus.

Dankzij fiber zullen alle gezinsleden tegelijk kunnen surfen, streamen en gamen zonder vertraging of kwaliteitsverlies. Bovendien biedt dit breedbandnetwerk een betere bescherming, meer snelheid en betrouwbaarheid aan professionele klanten.

Duurzamer

“Fiber is ook milieuvriendelijker en duurzamer dan het bestaande, soms honderd jaar oude kopernetwerk, het elektriciteitsverbruik ligt 70 procent lager”, stelt Proximus, dat zich sterk maakt dat het tegen 2032 heel ons land gigabit dekking kan bieden. Dat is een connectie met een downloadsnelheid van 1 gigabit per seconde. In september waren al meer dan 1.579.000 woningen en bedrijven aansluitbaar op fiber. Dat is meer dan een kwart van alle huizen en ondernemingen.

De uitrol van fiber gebeurt in Oostende en in Knokke-Heist door Proximus, in de overige kustgemeenten waaronder Blankenberge, Wenduine, De Haan, Bredene, De Panne en Middelkerke neemt Fiberklaar die klus op zich. Op vandaag heeft Proximus de werkzaamheden op het publiek domein in Oostende voor meer dan 88 procent van alle woningen en bedrijven uitgevoerd. Fiber ligt er al in het voetpad of op de gevel.

1269 gebouwen

Maar fiber moet ook binnengebracht worden in de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. “Er zijn in Oostende 1269 appartementen en gebouwen, waar de fiber aanwezig is in de straat, maar waar de binnenbekabeling nog niet is uitgevoerd”, zegt Laurent De Meutter, dirrecteur netwerkrelaties bij Proximus.

De tijd dringt voor de gebouwen die nog geen fiber hebben, want de finale uitfasering van het kopernetwerk start in januari 2025. Daarom belegden Proxum en Fiberklaar samen met Werner Couck, zaakvoerder van Appartement.tv, een media- en dienstenplatform voor mede-eigenaars en beheerders van appartementen in Vlaanderen, donderdagnamiddag in Hotel Bero een vergadering voor Oostendse syndici, die in naam van de verenigingen van mede-eigenaars flatgebouwen beheren.

Werner Couck wijst op het belang van die meeting: “Die syndici zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van gebouwen waarin 25.000 Oostendenaars wonen. Sommige syndici beheren 50 à 70 gebouwen. Het is primordiaal dat al die bewoners over een goed jaar van het breedbandnetwerk kunnen genieten.”

Onderhandelingen

“Technische teams van Proximus zijn nog in dialoog met de Oostendse syndici om de nodige medewerking te verkrijgen, zodat de werkzaamheden vlot en tijdig verlopen. Syndici moeten onder meer rekening houden met gemeenschappelijke diensten die nog gebruik maken van het kopernetwerk. Denk aan lift- en alarmlijnen of videobewaking”, aldus Laurent De Meutter.

Begin 2025 zal het oude kopernetwerk in twee Oostendse buurten al stopgezet worden: Hazegras tussen Vindictivelaan, Iependreef en Leopold II laan, en de wijk tussen de Boogschutterslaan, de Zilverlaan en de haven. In die twee ‘fiberhoods’ moet er nog een breedbandnetwerk voorzien worden in 36 flatgebouwen: 14 in de Hazegraswijk en 22 nabij de haven.

Gratis

Het betekent dat over iets meer dan een jaar alle tv, internet en telefonie diensten op het kopernetwerk volledig worden stopgezet. Het is daarom cruciaal om in die buurten alle appartementsgebouwen uit te rusten met het breedbandnetwerk, zodat de klanten van Proximus en van de 38 operatoren, die het fiber netwerk gebruiken, vakkundig kunnen migreren”, stelt Vivianne de Swart.

De syndic partner manager van Proximus voegt er volledigheidshalve nog aan toe: “De uitrol van het fiber netwerk gebeurt volledig gratis. Noch stad, noch syndici, noch eindgebruikers moeten de uitrol van het nieuwe fiber netwerk betalen.”

Blankenberge

Inmiddels is ook Fiberklaar gestart met de uitrol van een breedbandnetwerk in Blankenberge en Wenduine. “We onderhandelen ook met de gemeentebesturen van de andere kustgemeenten over de timing van de werken. Want aan de kust kun je in de zomer niet veel werken uitvoeren. Wij hebben nog wat meer tijd, onze deadline is 2028”, zegt Thomas Sips van Fiberklaar.