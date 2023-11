De Panne ziet het licht: “We steken de openbare verlichting opnieuw aan, maar dat mag de gemeentekas niet meer kosten”

De kerstlichtjes zullen in De Panne vanaf 8 december branden. Bevoegd schepen Wim Janssens (ACT!E) hoopt dat tegen dan ook de lichtinstallatie bij de brug in Adinkerke zal werken. Nog dit jaar wil de gemeente zijn openbare verlichting opnieuw overal laten branden. Opmerkelijk, dat mag niet meer kosten dan wanneer de straatlampen niet zouden branden. Zo wil De Panne in dat opzet slagen.

In december zal De Panne ontwaken uit haar duisternis. De kerstlichtjes gaan op 8 december opnieuw aan in de hoofdstraten en de woonwijken. “We hopen tegen dan ook de nieuwe verlichting aan de brug in Adinkerke te kunnen tonen”, laat schepen Janssens weten. “Fluvius moet daar nog wat werken uitvoeren.”

Belangrijk voor de inwoners is dat de openbare verlichting vanaf volgende maand opnieuw elke dag zal branden van zonsondergang tot zonsopgang. Het licht werd gedoofd om energie te besparen, maar de gemeente hoorde daarover bezorgdheid bij zijn inwoners. “De sterrenkijkers vinden het fantastisch wanneer het donker blijft, maar voor mensen die niet goed te been zijn of die ’s nachts of ’s morgens vroeg moeten werken is een beetje licht nuttig”, beseft Wim Janssens.

30.000 euro

De beslissing om alle openbare verlichting opnieuw aan te steken kost de gemeente per jaar 30.000 euro. “Die meerprijs willen we recupereren”, onderlijnt Janssens. “Het aansteken van de straatverlichting mag dus niet meer kosten dan wanneer we die gedoofd laten. We kunnen dat realiseren door 700 dimbare LED-verlichtingsarmaturen te plaatsen. Die worden in de loop van volgend jaar geplaatst. In afwachting zullen we deze winter wel éénmalig de meerprijs betalen, maar daarmee hielden we al rekening in ons budget. Vanaf 20 uur laten we de verlichting dimmen van 70 procent tot 30 procent tegen 23 uur. Tijdens het weekend dimmen we maximaal 50 procent.”

Tegen 2028 zal alle openbare verlichting in De Panne omgebouwd zijn naar LED, waarvan het merendeel dimbaar. Het schepencollege keurde recent drie nieuwe dossiers goed. Het gaat over een totale investering van 435.000 euro voor de verledding van 358 verlichtingspunten in de Zeelaan, een aantal straten ten oosten van de Zeelaan, behalve de Barkenlaan, Jeanne d’Arcplein en Toeristenlaan, en de Stationsstraat, tussen de Noordhoekstraat en de rotonde aan de autosnelweg, in Adinkerke. Na de realisatie van die drie projecten is iets meer dan de helft van de straatverlichting duurzamer. (GUS)