De Panne dooft helft van de straatverlichting maar niet tijdens het weekend

De Panne zal vanaf oktober tussen middernacht en 5 uur ’s morgens de helft van zijn openbare verlichting doven tijdens de week. Dat is een van de energiemaatregelen die de gemeente neemt.

“Om de openbare verlichting ’s nachts te laten branden betalen we momenteel ongeveer 2.000 euro per nacht en dat bedrag blijft stijgen”, stelt milieuschepen Wim Janssens (ACT!E) vast.

Nieuw lichtschema

“Daarom zullen we de helft van onze verlichting doven maar niet in het weekend. We onderzoeken nog in welke straten we de lichten zullen uitdoen. Het nieuwe lichtschema treedt volgende maand in werking.”

En daar blijft het niet bij. “Waar het kan zullen we de thermostaat een stukje lager zetten en we hebben extra aandacht voor de energieverliezen. Dat moet ons 10 procent winst opleveren op de energiefactuur”, berekende Janssens.

Schaatspiste

Toerismeschepen Stéphane Buyens (ACT!E) meldt dat er nog geen beslissing is gevallen over het al dan niet aanleggen van een schaatspiste tijdens de kerstmarkt. Volgens Janssens is een alternatief zeker een optie.

“We zijn daar trouwens al sinds vorig jaar naar op zoek. We streven opnieuw naar de plezantste kerstmarkt, desnoods bij kaarslicht.” (lacht) (GUS)