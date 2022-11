De kogel is door de kerk: Vlaamse regering kiest voor bovengronds Ventilus

De Vlaamse regering kiest voor een bovengrondse realisatie van de nieuwe Ventilus-hoogspanningslijn. Ook CD&V, dat zich lange tijd in stilzwijgen hulde, onderschrijft de beslissing. Voor de getroffen gezinnen en bedrijven in West-Vlaanderen werkt de regering aan een compensatiebeleid.

“De Vlaamse regering aanvaardt de inhoud en de conclusies van het rapport van professor Westermann”, klinkt het in een mededeling vanuit het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De regering zet dus resoluut in op een bovengrondse aanleg van de Ventilus-hoogspanningslijn. De voltallige regering, met CD&V dus, dat lange tijd een moeilijke spreidstand moest volhouden, onder druk van de lokale burgemeesters.

Er is ondertussen ook een scopingsnota, waarin de mogelijke tracés beschreven staan. “Het planteam kan nu verder werken aan de effectenstudies, de maatschappelijke kosten-batenanalyse en het ruimtelijk veiligheidsrapport”, klinkt het. De bedoeling is om in februari 2023 met een definitief tracé te komen.

De Vlaamse regering beseft wel dat de weerstand in West-Vlaanderen nog niet weg is. “Om een billijkere compensatie te garanderen voor de betrokkenen in het finale voorkeurstracé, is een flankerend compensatiebeleid noodzakelijk”, klinkt het.