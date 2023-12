De Haan maakt inhaalbeweging elektrische laadinfrastructuur

De Haan is een van de 293 Vlaamse gemeenten die intekende op het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Een van de concrete streefdoelen uit dat pact is om tegen 2030 per honderd inwoners één publiek laadpunt voor elektrische wagens te hebben. Nog veel werk aan de winkel dus. “Maar de inhaalbeweging is ingezet”, zegt schepen Marleen De Soete.

Duurzaam beleid stimuleren is een van de belangrijke strategische doelstellingen in het meerjarenplan van De Haan. “Er zijn deze legislatuur al heel wat duurzame initiatieven genomen in onze gemeente. Denk maar aan de omschakeling naar openbare ledverlichting, de vergroening van het gemeentelijk wagenpark en het plaatsen van fietspompen”, zegt schepen voor Mobiliteit en Nutsvoorzieningen Marleen De Soete.

Verdubbeling

Maar ook het voorzien van extra laadpunten behoort dus tot de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. De gemeente moet tegen 2030 naar één laadpaal per honderd inwoners. “We zijn op goede weg: het aantal elektrische laadpalen in onze gemeente is deze legislatuur reeds verdubbeld”, zegt De Soete.

Zo werd de elektriciteitsvoorziening op de markt van Wenduine aanzienlijk verzwaard om daar twee bijkomende laadpalen te plaatsen. Intussen trad de gemeente ook toe tot de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid met Total Energies. De publieke laadbehoefte van de gemeente werd in het kader van die raamovereenkomst berekend op 93 publieke laadpalen. “Nieuwe laadpunten in de Kardinaal Mercierlaan, Vosseslag en de Wenduinesteenweg zullen door Fluvius alvast versneld worden uitgerold tegen eind 2028”, zegt De Soete. “Ook bij de heraanleg van straten en parkings wordt gedacht aan laadpunten. Zo komen er elektrische laadpalen op de Manitobaparking en de vernieuwde parking aan Park Lange in Wenduine. Daarnaast kunnen ondernemingen of private eigenaars van een elektrische wagen een publieke laadpaal aanvragen, als ze zelf geen plaats hebben voor een laadpaal en de dichtstbijzijnde publieke laadpaal op meer dan 250 meter wandelafstand van hun woning of bedrijf staat. Voorlopig is mij daarvoor wel nog maar één aanvraag bekend”, zegt De Soete.

Privaat terrein

Eigenaars of handelszaken die een laadpaal plaatsen op privaat terrein kunnen er tot slot ook voor kiezen om deze publiek toegankelijk te maken. “We willen zo een uitgebreid en toegankelijk netwerk van laadpunten creëren, waardoor zowel inwoners als bezoekers van De Haan gemakkelijk gebruik kunnen maken van elektrisch vervoer. De inhaalbeweging komt op een cruciaal moment, gezien de groeiende populariteit van elektrische voertuigen en de toenemende vraag naar laadinfrastructuur. Een aandachtspunt is wel dat het voorzien van elektrische laadinfrastructuur op heden nog niet werd opgelegd als vergunningsvoorwaarde voor ontwikkelaars en verkavelaars, wat perfect mogelijk is. Een gemiste kans bij recente verkavelingen zoals de Grotestraat en Camargue”, klinkt het.