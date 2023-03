De drie Oostendse ontmoetingscentra werken vanaf nu op zonnepanelen

Op drie ontmoetingscentra in Oostende liggen nu zonnepanelen, waardoor de stad jaarlijks 17.000 euro bespaart.

Oostende investeerde 97.000 euro in zonnepanelen op de daken van de ontmoetingscentra ’t Viooltje (Mariakerke), De Boeie (Stene) en De Ballon (Vuurtorenwijk). Er liggen 156 panelen, waarvan 78 op OC De Ballon.

Alle daken vol

De panelen genereren 51.000 kWh per jaar en zorgen voor een besparing van 17.000 euro per jaar. De stad bereikt een CO2-reductie van 11 ton. De zonnepanelen kaderen in het Energiezorgplan waarmee ze de stadsgebouwen klimaatneutraal wil maken tegen 2040. Er zijn daarvoor op 28 gebouwen 42 energetische ingrepen gepland. Er komen op daken van stadsgebouwen geen zonnepanelen meer bij. “Alle bruikbare daken liggen nu vol”, zegt de stad.