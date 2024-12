Christine en Roland wachten al 4 jaar op elektriciteitsafrekening: “Constant van kastje naar de muur gestuurd”

Christine Naert en Roland Vandekerckhove uit de Sint-Godelievestraat in Pittem wachten al vier jaar op een definitieve afrekening van hun elektriciteitsverbruik. Na tal van brieven, mails en telefoons en ondanks de hulp van de Woonwinkel, is er geen oplossing en dus trekken ze nu ten einde raad naar het vredegerecht om hopelijk een eind te kunnen maken aan de calvarietocht.

“Alles begon toen we eind 2020 zonnepanelen op ons huis legden en we Fluvius hier keurig van op de hoogte brachten”, steekt Christine van wal. “Tot daar waren er geen problemen, deze begonnen pas toen de Vlaamse Energieleverancier, waar we toen klant waren, op 7 december 2021 failliet ging. We kregen via de curator een voorlopige eindafrekening, maar deze was gebaseerd op geschatte en niet op exacte meterstanden. Aangezien we toen nog een terugdraaiende teller hadden en het grootste deel van onze elektriciteit uit de zonnepanelen kwam, klopte de afrekening dus van geen kanten. We waren inmiddels overgestapt naar Luminus als energieleverancier en meldden zowel aan hen als aan Fluvius het probleem met de verkeerde afrekeningen. Dat was het moment dat de problemen begonnen.”

“Luminus liet ons immers weten dat zij de correcte meterstanden moesten doorkrijgen van Fluvius en deze laatste beweerde de nodige info te hebben doorgegeven.”

Van kastje naar muur

Die discussie duurt nu al drie jaar. “We worden constant van het kastje naar de muur gestuurd. Aanvankelijk besloten we niet te betalen, maar er werd gedreigd met boetes en het afsluiten van de toevoer en dus hebben we te goeder trouw dan maar betaald, wat we op vandaag nog altijd doen, al betalen we telkens te veel. Er wordt bij de voorschotten immers geen rekening gehouden met de opbrengst van onze zonnepanelen. We kunnen ons voorschot ook niet verminderen, want dat is geblokkeerd tot de definitieve afrekening gemaakt is.”

“We hebben zelf de meterstanden opgevraagd bij Fluvius en doorgestuurd naar Luminus, tal van brieven en mails gestuurd, we hebben contact opgenomen met de ombudsdiensten van beiden en met de hulp van de Woonwinkel in Tielt al drie aangetekende brieven gestuurd, alles zonder resultaat. Ten einde raad hebben we de zaak aanhangig gemaakt bij het vredegerecht in Tielt, waar we op 9 januari moeten langsgaan. Hopelijk komt er hiermee schot in een nachtmerrie die ons al vier jaar veel kopzorgen en slapeloze nachten bezorgt.”