Centrica bouwt in Oostende zijn eerste batterijpark buiten het Verenigd Koninkrijk

Het Britse energiebedrijf Centrica is gestart met de bouw van zijn eerste batterijpark buiten het Verenigd Koninkrijk. De installatie komt in Oostende, later moeten er nog meer gelijkaardige batterijparken komen in België, zegt Centrica dinsdag in een persbericht.

Het batterijpark van 24 megawatt komt op de site van het chemiebedrijf Ostend Basic Chemicals. Het moet tegen begin 2024 operationeel zijn. Met de opgeslagen energie zullen 48.000 gezinnen gedurende twee uur van stroom voorzien kunnen worden, zegt het bedrijf.

Batterijparken zijn belangrijk om energie afkomstig van windmolens en zonnepanelen op te slaan, zodat ze kan worden ingezet wanneer er extra stroom nodig is. “Op deze manier kan het elektriciteitsnet de pieken en dalen van de hernieuwbare energieproductie compenseren”, zegt Centrica in een persbericht. Het batterijpark van Oostende is ook geselecteerd door de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia om deel te nemen aan de capaciteitsmarkt.

“Centrica zal actief flexibele energieactiva ontwikkelen en verwerken in het binnen- en buitenland”, zegt Bill Rees, de algemeen directeur van Centrica Energy Assets, in het persbericht. “België wordt voor ons strategisch belangrijk en we kijken ernaar uit om nog meer opslagsystemen te ontwikkelen ter ondersteuning van het Belgische transmissienet. We hopen dat het batterijpark in Oostende de eerste stap is in vele strategische investeringen in hernieuwbare energieactiva.”