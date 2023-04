CD&V wil energieloket in elke gemeente

Tijdens het Oranje Trefpunt Energie van CD&V West-Vlaanderen is beslist dat de partij wil ijveren voor een energieloket in elke gemeente, waar de bewoners minstens één dag per week terecht moeten kunnen.

“Er waren ruim 130 mensen aanwezig”, zeggen CD&V-voorzitters Nathalie Delaere en Els Goeminne. “Dat toont aan dat het een onderwerp is waarover meer info nodig is. Bovendien moeten elke woning en elk bedrijfsgebouw een dak- en gevelscan krijgen, zodat elke bewoner snel inzicht heeft in zijn warmteverliezen. Nu zijn voor 47 van de 64 West-Vlaamse gemeenten de daken overvlogen en luchtfoto’s beschikbaar via dakinzicht.fluvius.be. CD&V West-Vlaanderen wil dat er volgende winter werk wordt gemaakt van de resterende gemeenten.” (JG)