Carrefour in Desselgem kreunt onder hoge energieprijzen: “Factuur is in een jaar tijd vervijfvoudigd”

De Belgische Franchise Federatie (BFF) trekt aan de alarmbel over de torenhoge energiefacturen en vreest voor de gevolgen in de voedings- en horecasector. Ook Carrefour Market in Desselgem kreunt onder de ferme energieprijzen en probeert de situatie met enkele maatregelen te verzachten. “Maandelijks 23.000 in plaats van 4.500 euro betalen is niet houdbaar voor een supermarkt, wij hebben zoveel marge niet.”

Frederic Van Landeghem, zaakvoerder van Carrefour Market in de Gentseweg in Desselgem, zag zijn energiefactuur op een jaar tijd vervijfvoudigen. “Hierdoor dreigen we het jaar af te sluiten met verlies”, vertelt hij. “In augustus 2021 bedroeg de energiefactuur 4.500 euro, exact een jaar later liep dat op tot maar liefst 23.000 euro, zo’n 507 procent meer.”

De energiekosten zullen op jaarbasis drie keer meer bedragen, en de toekomst oogt niet rooskleurig. “Men voorspelt dat de prijs per kilowattuur maar weinig zal veranderen. Dat is een ramp voor de meeste winkels. Bovendien stijgen de kosten al door de indexering van de lonen en van de huurprijzen.”

“Het retaillandschap staat namelijk niet gekend voor zijn grote marges. Het model van een supermarkt is daar niet op gebouwd, wij zetten hard in op betaalbare producten en hebben dus weinig speling. We proberen de prijzen steeds te drukken, maar om de verhoogde kosten te compenseren, zouden we eigenlijk een grotere marge op onze producten moeten incalculeren.”

Maximum 18 graden

Niks doen is geen optie. Frederic investeerde reeds in zonnepanelen en alle open frigo’s krijgen een deur om ze af te sluiten. Maar de wachttijden zijn helaas erg lang en daarom werden al enkele directe ingrepen toegepast. “In de winkel wordt het maximum 18 graden, de drankfrigo’s staan ’s nachts af en we passen hier en daar de verlichting aan.” De kerstverlichting blijft. “Die warme sfeer blijft wel behouden, we moeten rekening houden met onze klanten en medewerkers.”

We zetten hard in op betaalbare producten en hebben dus geen grote financiële marges – Frederic Van Landeghem, zaakvoerder Carrefour Market in Desselgem

Van Landeghem vreest een golf van faillissementen in 2023. “Volgend jaar vallen heel wat vaste energiecontracten weg, die variabel zullen worden. De grootste klap moet dus nog komen voor heel wat collega’s, die nu al dezelfde problemen kennen.”

Over de kop

Volgens de Belgische Franchise Federatie (BFF) moeten er dringend bijkomende maatregelen worden genomen. “Zowel de federale als de Vlaamse regering voerden de laatste maanden steunmaatregelen in, maar deze volstaan bijlange niet om de torenhoge energiefacturen op te vangen”, zegt voorzitter Michaël Rosin. “We vragen nog meer compensatie en gerichte beschermingsmaatregelen zoals een beperking van de indexering van de winkelhuurprijzen en dit zeker voor de slechtst geïsoleerde panden. Daarnaast vragen we een hogere investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Zo niet, dreigen er veel franchisewinkels in de voedings- en horecasector over kop te gaan.”