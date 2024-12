Burgerprotest tegen windturbine in Oostkamp groeit aan: “Het mooie zicht dat we nu hebben? Dat is binnenkort verleden tijd”

De infovergadering in Oostkamp over de geplande windturbine op de site van Suikers Lebbe in het industriegebied Kampveld lokte een grote opkomst uit bij de omwonenden. Eneco Wind Belgium lichtte tijdens de bijeenkomst de plannen toe voor de bouw van een windturbine met een tiphoogte van 235 meter en een rotordiameter van 133 meter. De turbine zou jaarlijks ongeveer 12.000 MWh hernieuwbare energie produceren, goed voor het elektriciteitsverbruik van 3.500 gezinnen. Toch roept het project veel weerstand op, met een petitie die veel handtekeningen verzamelde.

Tijdens de vergadering gaf Eneco Wind Belgium meer uitleg over het project. Daarbij kwamen vooral thema’s zoals geluid, slagschaduw en de visuele impact uitgebreid aan bod. Toch bleken veel aanwezigen niet overtuigd door de toelichting. Integendeel, het ongenoegen groeide en velen tekenden een petitie tegen de komst van de windturbine.

“Een mastodont van 235 meter hoog past niet in een klein industriepark”

Tom Casteur, één van de voortrekkers van het burgerprotest, liet duidelijk zijn bezorgdheid horen: “Een windturbine van deze omvang heeft een enorme impact op de buurtbewoners en de natuur van het Kampveld. Bovendien schrijft de Vlaamse overheid voor dat windturbines in clusters moeten worden geplaatst, wat hier niet het geval is. Uit de adviezen blijkt ook dat er een tweede locatie, op de site van Transwest, wordt onderzocht. We vrezen dan ook dat dit nog maar het begin is.”

Eneco-vertegenwoordiger Steven Van Muylder verdedigde het project: “De impact op de omgeving is beperkt, zoals blijkt uit de voorafgaande studies. Er zijn geen negatieve effecten aangetoond op de habitat van het Kampveld of op beschermde vogels. We hebben voldoende windaanbod en dit project werd door de Vlaamse regering toegelaten, zelfs als alleenstaande turbine.”

“Vanuit mijn keuken, woonkamer en slaapkamer zal ik constant op die mastodont kijken” – Rita Vandekerckhove

Toch betwistte Tom Casteur dit antwoord: “In dit gebied leeft de rosse vleermuis, één van de grootste soorten in Europa die hoog en snel vliegt. De turbine zal een zware impact hebben op zowel 500 gezinnen als de natuur. Dit project is enkel voordelig voor Eneco en Suikers Lebbe.”

Chris Van Heze, plant manager bij Suikers Lebbe, lichtte de keuze van zijn bedrijf toe: “Wij streven naar een CO2-neutrale productie op termijn. Met enkel zonnepanelen halen we maximaal 15% van ons energieverbruik. We werken hier in drie ploegen, dus ook als de zon niet schijnt hebben we energie nodig.” Lebbe krijgt 1/3 van de opgewekte elektriciteit en een gebruiksvergoeding als de turbine er komt.

Zorgen bij omwonenden

De dichtstbijzijnde woningen liggen in de Hertsbergsestraat, op zo’n 340 meter ten oosten van de geplande windturbine. Voor bewoners zoals Rita Vandekerckhove en Marc Handschoewerker betekent dit een grote verandering. “Vanuit mijn keuken, woonkamer en slaapkamer zal ik constant op die mastodont kijken. Nu zeggen mensen nog hoe mooi het zicht hier is, maar dat is binnenkort verleden tijd”, vertelt Rita.

Ook Marc Handschoewerker uitte zijn bezorgdheid: “Mijn huis staat op 340 meter van de toren, en vanuit onze tuin staan we er nog dichterbij. Ik maak me vooral zorgen over de invloed op onze dieren, en in het bijzonder op onze paarden.”

Eneco kon op deze bezorgdheden geen sluitend antwoord geven. Chris Van Heze probeerde de zorgen te temperen: “Ik woon in Hamme, waar twee windturbines op 500 meter van onze woning staan. Onze paarden leven daar gewoon zonder problemen.”

Wordt vervolgd

Het protest tegen de geplande windturbine op de site van Suikers Lebbe in Oostkamp groeit dus alleen maar aan. Er wordt een petitie aan de overheid overhandigd en er zullen talrijke bezwaarschriften worden ingediend. Het laatste woord is hierover zeker nog niet gezegd.