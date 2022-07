Burgerplatforms maken zich zorgen: tilt Demir beslissing in dossier Ventilus over de zomer heen?

De diverse burgerplatforms die in onze provincie al jaren strijd voeren tegen een bovengrondse realisatie van het Ventilusproject vrezen dat bevoegd minister Demir (N-VA) geen beslissing zal nemen voor het zomerreces. Nochtans had de minister die timing zelf bepaald. “De zomer duurt tot 21 september”, zegt ze nu.

Het was Vlaams Belang-parlementslid Carmen Ryheul die in de commissie leefmilieu, energie, ruimtelijke ordening en natuur de kat de bel aanbond. Ryheul wou van minister Demir weten wat de stand van zaken is inzake Ventilus, de omstreden nieuwe hoogspanningslijn die onze provincie zou doorkruisen.

Al anderhalf jaar wordt er gediscussieerd of die moet gerealiseerd worden met nieuwe bovengrondse leidingen of via een ondergrondse verbinding. Diverse burgerplatforms zijn om al even diverse redenen voorstander van een ondergrondse verbinding terwijl werkgeversorganisatie Voka zo snel mogelijk een bovengrondse oplossing wil.

Afronden

Tijdens een vorige zitting van de commissie, op 31 mei, had minister Demir aangekondigd dat ze nog voor het zomerreces een beslissing zou nemen. Daarbij liet de minister nog niet in haar kaarten kijken. “Ik pleit noch voor de ene, noch voor de andere optie en ben nog informatie aan het verzamelen. Beide opties hebben voor- en nadelen maar ik denk dat het stilletjes aan tijd wordt om het overlegproces af te ronden en te beslissen”, klonk het toen.

Dinsdag klonk de minister al helemaal anders toen Carmen Ryheul haar vroeg of er nog een beslissing komt voor het zomerreces, dat start op 18 juli. “Volgens mij duurt de zomer nog tot 21 september”, merkte de minister schamper op. Bovendien maakte de minister de verwarring nog groter door te stellen dat het niet aan haar is om te beslissen over boven- of ondergronds.

“Wat er nu moet beslist worden is niet of het boven- of ondergronds moet. De startnota is bovengronds. Wij moeten daar geen keuze in maken. Dat is een misverstand. Ventilus zoals het voorligt, is bovengronds. Als we zeggen dat we dat niet zien zitten, dan moeten helemaal terug van nul beginnen”, zei de minister.

Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) uit Kortrijk. (Belga) © BELGA

Het Ventilusdossier staat vrijdag 8 juli niet op de agenda van de ministerraad binnen de Vlaamse regering. Als minister Demir dus nog voor het zomerreces een beslissing wil nemen – als dat nog altijd de bedoeling is – dan rest alleen nog de ministerraad van vrijdag 15 juli. De agenda van die ministerraad ligt nog niet vast.

Grote verdwijntruc

Voor de burgerplatformen en het lokale ondernemersplatform tegen een bovengronds Ventilus zijn de uitspraken van de minister alvast een doorn in het oog. “Stop met het gepingpong, denk even die na over hoe u wil herinnerd worden in de geschiedenisboeken en bij uw kleinkinderen en beslis mevrouw Demir, wij zijn uw spelletjes zat”, schrijven de burgerplatformen in een gemeenschappelijke reactie.

Volgens Sofie Vandenbriele van het ondernemersplatform lijkt het alsof de minister al beslist heeft ten voordele van de bovengrondse plannen. “De bezorgdheden over onze gezondheid, tewerkstelling en retentie, en het imago van onze ondernemingen worden met de grond gelijk gemaakt. De afgelopen weken van rondvraag en dialoog, bleken slechts een grote goochelshow, met de grote verdwijntruc als laatste act”, klinkt het daar.