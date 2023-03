Burgerplatformen: “Onze advocaten zijn zich aan het opwarmen”

De actiegroepen die zich al van in den beginne kanten tegen een bovengronds Ventilus reageren ontgoocheld op het uitlekken van het voorkeurstracé voor Ventilus. “Men lacht met onze burgers, men lacht met onze gezondheid, men lacht men onze landbouwers”, klinkt het.

Dinsdagavond lekte uit dat de Vlaamse regering zo goed als klaar is met het tracé voor Ventilus, de nieuwe hoogspanningslijn die door West-Vlaanderen zal lopen. Dat dit tracé amper verschilt van wat drie jaar geleden al als voorkeurstracé werd vooropgesteld, is voor de burgerplatformen geen verrassing. “Ze hebben exact gedaan wat ze drie jaar geleden al wilden doen, zonder enige garantie voor de getroffen burgers. Men doet nu alsof men grote wijzigingen heeft gedaan om zoveel mogelijk gezinnen te beschermen maar dat klopt totaal niet”, zegt Lieven Vandamme van het Zedelgemse collectief Begraaf Ventilus.

Opwarmen

“Het is jammer dat men in zulk een belangrijk dossier met de voeten vooruit voor een oplossing kiest die juridisch niet waterdicht is”, zegt ook Korneel Verleden van het Burgerplatform Lendelede. “Dit is een politiek spelletje aan het worden. Als men kiest voor een lange juridische strijd, dan tilt men dit dossier de facto boven de verkiezingen. Dan is het aan de opvolger van minister Demir om de boel op te lossen”, zegt hij. Die mening is ook Heidi Deleu van burgerplatform Leefbaar E403 uit Lichtervelde toegedaan. “Wij wachten af tot we iets concreet zien en dan zullen wij gepast reageren. Die reactie zal een juridische strijd zijn. Onze advocaten zijn zich al aan het opwarmen”, klinkt het strijdvaardig.

Heidi Deleu wijst er ook op dat de woningen van getroffen burgers die eventueel door Elia opgekocht zullen worden, niet zullen verdwijnen. “Die zullen opnieuw verkocht worden en daar zullen dus weer mensen komen wonen. Dit terwijl nog geen enkele van de beloftes van minister Demir ondertussen ingelost is. Er is nog geen juridische kader voor stralingsnormen, er zijn geen compensaties, … Men lacht met onze burgers, met onze gezondheid en met onze landbouwers. Dit kunnen wij niet laten gebeuren. Bovendien: de technologie evolueert razendsnel. Waarom zouden wij dan nu de strijd staken?”, zegt Deleu.

Slecht nieuws

Hoewel in het gelekte tracé een groot deel van Ventilus op het Zedelgemse grondgebied ondergronds zal lopen, is Lieven Vandamme van Begraaf Ventilus daar niet mee tevreden. “Men blijft gebruik maken van de wisselstroomtechnologie, ook ondergronds. Dat is nog slechter dan wisselstroom bovengronds, omdat je hogere pieken van elektromagnetische straling krijgt. De enige juiste keuze is gelijkstroom ondergronds, daar blijven wij bij. Bovendien is dit tracé ook slecht nieuws voor de mensen die langs de bestaande hoogspanningslijn wonen, die zal versterkt worden. Zij krijgen met evenveel elektromagnetische straling te maken, maar ze worden blijkbaar niet als ‘geïmpacteerd’ gezien waardoor ze ook geen compensatie zullen krijgen. Blij worden wij daar dus niet van”, zegt Vandamme.