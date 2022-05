Burgerbewegingen plaatsen 365 extra protestborden tegen hoogspanningslijn Ventilus: “Huidig voorstel zal juridisch moeras creëren”

Verschillende inwoners en ondernemingen uit 20 steden en gemeenten hebben dit weekend meer dan 365 borden geplaatst uit protest tegen de hoogspanningslijn van het Ventilus-project. “Van A tot Z, van Avelgem tot Zeebrugge, brengen we dezelfde boodschap over.”

De Vlaamse regering moet zich de komende weken buigen over de eerste stappen in de vergunningsprocedures voor de veelbesproken Ventilus hoogspanningsverbinding. Maar burgers, ondernemingen en lokale besturen willen dat de overheid resoluut kiest voor het ondergrondse alternatief.

Langs het volledige traject van de kust tot in Avelgem werd afgelopen weekend nogmaals een duidelijk signaal uitgestuurd naar de politiek. ‘Respect voor de West-Vlaming’, ‘Ventilus kan enkel ondergronds’ en ‘Geld of gezondheid’ zijn enkele van de slogans die boven het pylonen-verbodsteken staan te lezen.

Straling

Via de borden wordt een grootschalige oproep gelanceerd om te registreren op www.zonderkanker.be. Op die manier willen de burgerbewegingen zich verder organiseren om hun vraag naar wetgeving rond elektromagnetische straling hard te maken.

“Zowel bewoners, bedrijven als de landbouwers zijn vragende partij om de verbinding snel te realiseren”, vertelt Heidi Deleu van burgerplatform Leefbaar E403. “Maar dan wel met de garantie dat de maatschappelijke overlast voor de West-Vlaming onder controle is.”

“De overheid moet een gezonde beslissing nemen”, reageert Francky Snaet van hetzelfde burgerplatform. “En dat is een ondergrondse verbinding. Dat het bovengronds sneller zal gerealiseerd worden, klopt niet. Want bij die beslissing zullen we in een juridisch moeras terechtkomen.”