Burgerbewegingen ijveren opnieuw voor ondergronds Ventilus, Demir formeel: “Beslissing is genomen”

De burgerbewegingen die al jarenlang ijveren voor een ondergrondse aanleg van Ventilus dringen aan op een herziening van de beslissing van de Vlaamse regering om de hoogspanningslijn bovengronds aan te leggen. Bevoegd minister Demir weigert. “Die beslissing is genomen”, klinkt het formeel.

Na een hobbelig traject hakte de Vlaamse regering in november 2022 de knoop door: de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus zal bovengronds aangelegd worden. Om aan de ongerustheid over de gezondheidseffecten van de elektromagnetische straling tegemoet te komen, zou er een wetgevend kader komen met stralingsnormen. Bovendien dringt de Vlaamse regering aan op een ‘maximale’ tegemoetkoming voor wie getroffen wordt door Ventilus. In februari 2023 zou een tracé vastgelegd worden, maar omwille van de stikstofcrisis binnen de Vlaamse regering is dat tracé er nog altijd niet.

“Ten vroegste vrijdag 31 maart zal dit besproken worden binnen de ministerraad”, klinkt het bij het kabinet van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). Ondertussen dringen de burgerbewegingen aan op een herziening van de beslissing om bovengronds te gaan. “In onze buurlanden zijn overal ondergrondse trajecten in uitvoering en de technologie evolueert razendsnel. Die projecten zijn goedgekeurd, in uitvoering en soms zelfs al in gebruik”, klinkt het.

50 Hertz

De burgerbewegingen verwijzen onder meer naar een project van 50 Hertz, een Duitse dochteronderneming van Elia. Met de SuedOstLink wil men via een ondergrondse kabel van 540 kilometer lang de energie die opgewerkt wordt in de Oostzee transporteren naar het zuiden van Duitsland. “Perfect vergelijkbaar met Ventilus en de Waalse Boucle Du Hainaut”, zeggen de burgerbewegingen. Volgens Elia is er wel een verschil. Zo dient de SuedOstLink enkel om energie te transporteren, terwijl bij Ventilus en Boucle Du Hainaut ook andere plandoelstellingen zijn opgenomen zoals de versterking van het netwerk.

Om hun vraag naar een herziening te staven, zwaaien de burgerbewegingen met een recent rapport van de Meulebeekse bouwkundige Filip Vanaeken. Volgens Vanaeken is de gelijkstroomtechnologie, die ondergronds kan, ondertussen danig geëvolueerd dat ondergrondse kabels de norm zijn geworden. “Dit betekent dat door het zeer grote verschil in milieu-impact het huidig bovengronds voorstel juridisch onvergunbaar is geworden”, stelt Vanaeken. Bij het kabinet-Demir zijn ze daarvan niet onder indruk. “De beslissing om bovengronds te gaan is genomen op basis van rapporten van echte experten, we gaan daar niet op terugkeren”, klinkt het.