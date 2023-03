Burgemeesters reageren afwachtend na akkoord over Ventilus: “Toch blijven pleiten voor een ondergrondse lijn”

De CD&V-burgemeesters van de gemeenten die getroffen worden door het Ventilustracé reageren afwachtend. “Wij blijven pleiten voor een volledig ondergrondse variant op gelijkstroom als meest duurzame variant”, zegt hun woordvoerder Bart Dochy. Volgens hem worden 738 woningen in 15 gemeenten getroffen door Ventilus.

Bart Dochy, burgemeester van Ledegem en woordvoerder voor de CD&V-burgemeesters van gemeenten langs het Ventilustracé, is tevreden dat er duidelijkheid is. “Voor heel wat gemeenten is het nu duidelijk dat zij geen impact zullen hebben. Dat is zo voor Blankenberge, Bredene, De Haan, Oostende, Oudenburg, Ingelmunster, Meulebeke en Pittem”, zegt hij.

De burgemeesters blijven wel vasthouden aan een ondergronds Ventilus. “Een ondergrondse variant op gelijkstroom is de meest duurzame oplossing. Daarom waarderen wij het dat minister Brouns 14 miljoen euro heeft uitgetrokken voor onderzoek naar innovatieve oplossingen voor ondergrondse hoogspanningsleidingen. Men gaat ook onderzoek blijven voeren naar een ondergrondse aanlanding op gelijkstroom. Onze stille hoop is nog steeds dat het onderzoek zo snel evolueert dat een volledig ondergrondse verbinding op gelijkstroom in de toekomst mogelijk wordt”, klinkt het.

738 woningen

Over de stralingsnormen heerst wel nog twijfel. “Het is goed dat de stralingsnorm van 100 microTesla wordt opgenomen in de Vlarem-wetgeving en afdwingbaar wordt. Maar die norm is vooral belangrijk voor werknemers van Elia, die in de buurt van de kabels komen. Voor omwonenden is de norm van 0,4 microTesla als maximale jaarbelasting veel belangrijker. Die norm is momenteel nog niet afdwingbaar en daar stellen wij ons toch wel vragen bij”, zegt Dochy.

Hoewel eerder gecommuniceerd werd dat er ‘amper’ 80 woningen zouden getroffen worden door Ventilus, is dit volgens Dochy niet correct. “Het gaat in het volledige tracé om 738 woningen in 15 gemeenten. De nieuwe lijn treft 85 woningen, 105 woningen liggen langs een bestaande lijn die versterkt wordt en 548 waren reeds geïmpacteerd door een bestaande lijn waar het stroomvolume verhoogd wordt”, zegt Dochy.

Rechtbank

De burgemeesters benadrukken dat de beslissing van de Vlaamse regering slechts één stap is in het hele proces. “Het is stap drie van de twaalf stappen tellende procedure om tot een juridisch kader te komen voor de bouwvergunning van Ventilus. De volgende stap is een plenaire vergadering. De gemeenten zullen daar aanwezig zijn en behouden zich het recht voor om al dan niet samen met burger- of ondernemersgroepen naar de rechtbank te trekken”, klinkt het.