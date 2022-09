Burgemeesters na overleg met ministers over Ventilus: “Er komt een Vlaamse stralingsnorm”

Het dossier-Ventilus. Dat is de inzet van het overleg van vijf ministers en 25 burgemeesters deze namiddag in Brugge. Burgemeester Dirk De fauw reageert na een eerste overlegronde: “Ze willen echt luisteren en hebben al twee toezeggingen gedaan.” Er was heel wat protest tegen Ventilus aan de ambtswoning van de gouverneur waar de vergadering plaatsvond.

De Brugse burgemeester Dirk De fauw zegt dat hij en zijn collega’s een goed gesprek gehad hebben met de Vlaamse topministers over Ventilus: “De Vlaamse regering heeft naar onze verzuchtingen geluisterd. Het feit dat de ministers naar Brugge gekomen zijn om met de West-Vlaamse burgemeesters te praten, wijst erop dat ze echt willen luisteren. Want anders hadden ze ons te elfder ure geconvoceerd en ons in de file naar Brussel laten rijden.”

Ventilus ondergronds

“De ministers hebben twee toezeggingen gedaan. Ten eerste zullen ze op korte termijn een Vlaamse stralingsnorm opstellen. Ten tweede mogen de burgemeesters deskundigen aanbrengen die verder onderzoek zullen voeren naar de voor- en de nadelen van zowel bovengrondse als ondergrondse hoogspanningslijnen. Het is een zeer technisch dossier, vooraleer er een beslissing is, moeten we nagaan welke technologie wereldwijd de beste is. We moeten over de landsgrenzen heen kijken en zien hoe andere landen dit aanpakken.”

“Extra onderzoek zal het dossier geen jaren blokkeren, in enkele maanden tijd moeten de experten een degelijk advies kunnen formuleren. Belangrijk is dat het tracé vastgelegd wordt. Of het nu bovengronds of ondergronds wordt. Wisselstroom of gelijkstroom. Er zullen mensen onteigend en dus deftig vergoed moeten worden. De groene stroom van de windmolens op zee moet aan land gebracht en verdeeld kunnen worden.”

Ventilus tracé

Ook Jan de Keyser, burgemeester van Oostkamp, is positief na het onderhoud met de Vlaamse regering: “De ministers zien dat de burgemeesters op één lijn staan en beseffen dat de mensen ongerust zijn. Ik heb de indruk dat Brussel bereid is om de best mogelijke oplossing te zoeken.”

Frank Casteleyn, burgemeester van Jabbeke, had op voorhand gemeld: “Ik blaf niet, ik bijt!”. Maar ook hij had een goed gevoel na de babbel met de ministers: “Het was een heel interessant gesprek. De ministers hebben echt geluisterd naar ons. En ze hebben niet gezegd dat het tracé bovengronds moet. Het is nu afwachten wat de deskundigen zullen zeggen. Ik ben gematigd optimistisch.”

