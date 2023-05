Burgemeesters gematigd positief na nieuw Ventilusoverleg: “We blijven bij ons standpunt. Ondergronds is de enige optie”

Vandaag stond in Brugge een plenaire vergadering rond de aanleg van de nieuwe Ventilus-hoogspanningsverbinding op de agenda. De burgemeesters van de betrokken steden en gemeenten konden hun zorgen (nogmaals) uiten en leven op hoop. “We hebben onze mening opnieuw duidelijk gemaakt: enkel ondergronds is een optie”, zegt woordvoerder Bart Dochy (CD&V). “Hopelijk gaan ze met onze opmerkingen aan de slag.”

Vandaag organiseerde het planteam van de Vlaamse overheid een plenaire vergadering in Brugge. Naast de betrokken gemeenten en de provincie schoven verschillende organisaties aan, zoals het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Lijn en de NMBS en Toerisme Vlaanderen. Ook Elia, de netbeheerder die Ventilus zal bouwen, zat mee aan tafel.

Bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) was er niet bij, gezien het om een louter administratieve aangelegenheid ging. Ook de burgerplatformen kregen geen uitnodiging.

“Binnen de week moet het verslag van deze plenaire vergadering op tafel liggen. Daarna moeten de antwoorden op onze vragen zo snel mogelijk volgen” – Bart Dochy

Bart Dochy, die namens CD&V de betrokken burgemeesters vertegenwoordigt, stelt dat de meeting goed verlopen is. “We hebben onze bekommernissen nogmaals kenbaar gemaakt”, zegt hij. “Vooral de gezondheid van de omwonenden, de manier waarop de normen zullen worden gemeten, de impact op het landschap en duidelijkheid over de vergoedingen voor buurtbewoners stonden hoog op onze agenda.”

Verslag binnen de week

Het standpunt van de burgemeesters blijft unisono, stelt de Ledegemse burgemeester: “Er is maar één optie mogelijk: gelijkstroom ondergronds. Daar stappen we niet van af. We hebben zeer veel vragen gesteld en die werden stuk voor stuk genoteerd. Hopelijk gaan ze daarmee nu aan de slag.”

“Binnen de week moet er een verslag op tafel liggen, waarna de antwoorden op snel mogelijk moeten volgen. De volgende stap is voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan door de Vlaamse overheid, maar dat kan pas nadat onze vragen beantwoord zijn.”

Juridische procedures

Het burgemeesterscollectief verliet met een gematigd positief verhaal onze provinciehoofdstad. “Sowieso zal dit verhaal nog veel juridische procedures moeten doorzwemmen”, aldus nog Dochy. “Wie weet is de technologie tegen dan al voldoende ontwikkeld om een volledig ondergronds tracé mogelijk te maken.”