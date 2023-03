Burgemeester Ardooie reageert misnoegd op uitgelekt Ventilustracé: “Onze streek wordt verwaarloosd”

Karlos Callens, de liberale burgemeester van Ardooie, reageert misnoegd op het uitgelekte tracé voor hoogspanningslijn Ventilus. “Onze streek wordt weeral maar eens verwaarloosd”, klinkt het.

Burgemeester Karlos Callens van Ardooie was niet aanwezig bij de vergadering van CD&V-burgemeesters met Vlaams minister Hilde Crevits, dinsdagavond in Lichtervelde. Dat er een voorkeurstracé vrijdag voorgelegd zal worden aan de Vlaamse regering is voor hem dan ook nieuw. “Ik ben in ieder geval niet tevreden dat er in Ardooie niets ondergronds kan komen. Wij gaan daar niet mee akkoord. We gaan dat in detail bestuderen en we gaan daar de nodige stappen proberen te zetten. Hopelijk kan ik ook de andere burgemeesters overtuigen om nog wat tegenwind te bieden”, zegt Callens.

De Open VLD’er is ervan overtuigd dat men ‘in Brussel’ onze provincie niet ernstig neemt. “Voor onze regio is er nooit geld. Alles wat we vragen, is zogezegd te duur. Maar om belastingen te betalen, zijn we wel goed. Dat kan niet blijven duren”, zegt hij. Ook de burgemeester van Lendelede, dat zwaar getroffen wordt door een nieuwe luchtlijn en een uitbreiding van het hoogspanningsstation, is niet tevreden. “Vrijdag zal er een tracé voorgelegd worden aan de Vlaamse regering. Ik neem aan dat minister Demir daar ook de nodige uitleg over zal geven. Wij gaan dit vanzelfsprekend op de voet blijven opvolgen. Lendelede is zwaar geïmpacteerd. Eenmaal het tracé dan definitief vastgelegd is, zullen wij de nodige stappen zetten”, klinkt het bij CD&V-burgemeester Carine Dewaele.

Op de vraag wat die stappen dan zullen zijn, is het antwoord helder. “Wij zullen een raadsman aanstellen om ons in deze hele kwestie bij te staan. Inwoners zullen eveneens bezwaar kunnen indienen. Het zal ongetwijfeld geen overbodige luxe zijn om daar enige juridische begeleiding bij te hebben”, klinkt het.