Brugge stapt in oktober af van het doven van de straatverlichting

De Brugse binnenstad baadt volledig in een nieuw licht. Fluvius heeft de laatste Brugse lantaarn van in totaal 2.700 exemplaren vervangen. “We zetten in Brugge volop in op het verledden van de straatverlichting. Gelijktijdig hebben we ook in de deelgemeenten bijna dubbel zoveel palen verled”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Vanaf oktober stappen we ook af van het doven van de straatverlichting in de deelgemeenten.”

Drie jaar geleden begon het ambitieuze project voor het verledden van de binnenstad. Schepen Mercedes Van Volcem legt uit: “We beslisten toen om alle 2.700 lantaarns in de binnenstad door ledverlichting te vervangen. Het verledden van de lantaarns zorgt voor een besparing van 60 procent aan energie, meer flexibiliteit, maar met dezelfde authentieke Brugse sfeer. Met het stadsbestuur waren we meteen enthousiast om dit duurzame, toekomstgerichte project aan te vatten.”

Ledarmaturen

Voor burgemeester Dirk De fauw zijn de Brugse lantaarns een onderdeel van het authentieke, historische karakter van de Brugse binnenstad: “Daarom zochten we samen met Fluvius een oplossing om dit zo te behouden. Zij zorgden ervoor dat ledarmaturen ontwikkeld werden met eenzelfde ‘look and feel’ als de oude exemplaren. In de Potterierei werd op maandag 26 juni de laatste van deze 2.700 lantaarns verled.”

Duurzaam

Naast het aanzienlijk verminderde verbruik biedt ledverlichting het bijkomende voordeel van interactiviteit. Zo kan ledverlichting gedimd worden, wat nog meer energie bespaart en waarbij niet ingeboet wordt op de veiligheid. “Dit project is een mooi voorbeeld dat moderne technieken en duurzame ingrepen niet ten koste moeten gaan van authenticiteit en gezelligheid”, benadrukt Guido Vandenbruwaene, regiomanager bij Fluvius.

“Door de juiste keuze voor onze energiezuinige verlichting blijven de unieke sfeer en het tijdloze karakter van deze Vlaamse parel onaangetast, terwijl de energiefactuur van de Stad elk jaar rond de 134.000 euro lichter is.”

Ambitieus

“Nu we dit indrukwekkende project afgerond hebben, kijken we positief en ambitieus naar verdere, soortgelijke samenwerkingen tussen de Stad en Fluvius”, vervolgt burgemeester Dirk De fauw. “Zo staat binnenkort staat wellicht een opfrissing van de monumentenverlichting op het programma, bijvoorbeeld de belichting van het Stadhuis en het Belfort.”

Stad Brugge en Fluvius engageren zich volgens Mercedes Van Volcem om tegen 2028 alle openbare verlichting in de stad om te schakelen naar ledverlichting: “Brugge is op dit moment voor 38 procent verled, want van de 20.814 toestellen werden 7.894 al verled. 2.700 in de binnenstad (project Brugse lantaarn), maar ook in de deelgemeenten zijn al 5.000 toestellen verled.”

“Bepaalde deelgemeentes zoals Sint-Kruis (53 procent) en Koolkerke (46,5 procent) hebben al een hogere verleddingsgraad. Steeds wanneer er wegwerkzaamheden gebeuren, plaatsen we ook ledverlichting. We doen er, samen met Fluvius, alles aan om Brugge zo snel mogelijk voor 100 procent te verledden.”

Energiecrisis

“Sinds de energiecrisis dimmen we de ledverlichting in de binnenstad op 50 procent, met uitzondering van de uitgangszones. Dit regime zullen we aanhouden omdat het nauwelijks merkbaar is”, zegt Dirk De fauw.

“In de deelgemeenten doven we sinds oktober vorig jaar de verlichting van zondag tot en met donderdag van 23 tot 5 uur. Dit regime zullen we na evaluatie verlaten vanaf begin oktober 2023. Het doven van de verlichting bespaarde de stadskas 300.000 euro in 2022.”

“De energieprijzen waren toen heel hoog. Vandaag is de prijs gedaald en is ook al 38 procent van de lampen verled. Het is de bedoeling om vanaf oktober de lichten die niet verled zijn opnieuw te laten branden en de verledde lichten zullen we dimmen naar 30 of 50 procent.”