Brugge moet een versnelling hoger schakelen om CO³ uitstoot te halveren tegen 2030

De Stad Brugge moet een versnelling hoger schakelen, indien ze tegen 2030 de CO² uitstoot wil halveren. Dat staat in een energierapport.

Voor de goede werking van de stadsdiensten is energie nodig. Dat brengt een financiële kost, maar ook een uitstoot van het broeikasgas CO2 mee. Jaarlijks rapporteert de Stad in alle openheid over deze impact.

Klimaatdoelstellingen

De Stad engageerde zich tot de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het burgemeestersconvenant. Dat wil zeggen dat de CO2-uitstoot op ons volledig grondgebied met zowat de helft moet dalen tegen 2030. De CO2 die wij als stadsorganisatie uitstoten, bedraagt slechts 1 tot 2% van het totaal in de hele stad.

Volgens schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet bereikt Brugge pas een significant resultaat als alle sectoren, ook de Stad, hun uitstoot aanpakken: “We willen bovendien onze inwoners, ondernemers en bezoekers aanzetten tot duurzame actie, dus tonen we dat het ook de stad menens is en dat energiebesparende realisaties ook echt mogelijk zijn.”

Verbruik bij Stad Brugge

In 2022 verbruikte de Stad 33.452MWh aan energie. Het energieverbruik in Brugge daalde tot 2021 jaar traag maar gestaag. Vorig jaar maakte het algemeen verbruik een stevige duik: in vergelijking met 2011 daalde het totale verbruik van Stad Brugge (kWh) in 2022 met ruim 23 procent en daalde de CO2 uitstoot met net iets meer dan 34,5 procent.

“De CO2-uitstoot daalde meer, aangezien de Stad de meest vervuilende energiebronnen, zoals onder andere stookolie, prioritair aanpakten”, evalueert Minou Esquenet. “Bovendien wordt de CO2-uitstoot per verbruikte kWh elektriciteit ook met de jaren lager, omdat in Brugge de ‘elektriciteitsmix’ steeds meer hernieuwbare bronnen bevat, zoals windenergie.”

“De daling in CO2-uitstoot die Stad Brugge dit jaar realiseerde, is weliswaar zeer betekenisvol, maar deze trend moet verder versneld worden om de halvering van de uitstoot in 2030 gerealiseerd te krijgen.”

Energiebesparing

“We voerden verschillende energiebesparende investeringen uit”, vervolgt de Brugse klimaatschepen. “Stookplaatsen in het ‘t Brugsche Vrije, Hof van Gistel en in de museumdiensten van de Mariastraat werden vernieuwd.”

“De totaalrenovatie van het Conservatorium in de Sint-Jakobsstraat toont dat ook in een erfgoedcontext betekenisvolle energiemaatregelen mogelijk zijn: de vernieuwing van de stookplaats (klaar voor een toekomstig warmtenet), de compartimentering van de gebouwdelen, het gebruik van superisolerend glas in de ramen met behoud van de erfgoedwaarde zijn enkele van de klimaatmaatregelen.”

“Bovendien werden de voorbije jaren verschillende projecten van hernieuwbare energie gerealiseerd. De grootste installaties in eigen beheer zijn een installatie van 123kWp in de werkplaatsen in de Vaartstraat en een installatie van 33kWp op het sportcentrum in Stokerij 10. Alles samen liggen op stadsgebouwen nu voor bijna 850 kWp aan zonnepanelen en produceren deze ongeveer 8% van de elektriciteitsvraag in gebouwen.”

Corona

Na een daling in 2020 van alle verbruik, een herneming van verbruik in gebouwen en voor evenementen in 2021, is in 2022 een verdere stijging van verbruik op openbaar domein merkbaar, gerelateerd aan evenementen. Het energieverbruik voor mobiliteit steeg ook in 2022 niet terug na corona. “Misschien heeft de crisis de reflex richting gebruik van de (e-) fiets voor dienstverplaatsingen een stevige duw in de rug gegeven”, oppert Minou Esquenet.

Energiecrisis

De extreem hoge prijs voor energie, en dan vooral voor aardgas in de tweede helft van 2022 en voor elektriciteit in het laatste kwartaal van 2022, zorgde voor een tweeledig effect: energieverbruik daalde en energiekost steeg.

Op vraag van het stadsbestuur werden voorstellen voor energiebesparing op korte termijn uitgewerkt. Zo keurde het college onder andere goed dat het stookseizoen ietwat ingekort werd, dat de openbare verlichting op sommige plaatsen tijdens weeknachten gedoofd werd en dat de stooklijnen afgesteld werden op 19°C waar mogelijk en op 20°C waar nodig.

Energiekost

Volgens de Schepen van Klimaat konden de gedaalde verbruiken de totale kostenstijging temperen, maar niet teniet doen: “De totale energiekost in 2022 was ongeveer 9,5 miljoen euro. Indien geen maatregelen genomen waren en het energieverbruik op hetzelfde niveau van 2021 bleef, was de energiekost gestrand op 11 miljoen euro. De in het najaar genomen maatregelen bespaarden ons dus de meerkost van ongeveer 1,5 miljoen euro”.

Hoewel er naast de gedragsmaatregelen op korte termijn veel investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie gebeurden, bufferde de daling van het verbruik dus slechts een fractie van de stijgende kostprijs.

Warmtenet

“Het werk is vanzelfsprekend nog niet af”, geeft Minou Esquenet toe. “Om de uitdaging voor 2030 te bereiken, werken we hard verder op alle vlakken. We blijven stevig investeren in het verduurzamen van onze stookplaatsen en een goede isolatie van onze gebouwen. Maar de oplossing voor onze erfgoedgebouwen zal zeker niet enkel liggen in een doorgedreven isolatie. Een zeer milieuvriendelijke verwarmingssysteem, zoals een warmtenet, zal hier aan de orde zijn.”

“Omdat de middelen van de stad niet oneindig zijn, werken we ook samen met een ESCO (energie-diensten bedrijf) dat zal instaan voor een volledige energiebesparende aanpak in veertien van onze meest energieverslindende gebouwen. De Stad betaalt de investeringen op lange termijn terug. Dat zal alvast gedeeltelijk kunnen met de daling van de energiefactuur.

“Ondertussen zetten we verder in op hernieuwbare energie, zowel zelf als in samenwerking met energiecoöperaties. Er worden in 2023 en 2024 vijf middelgrote (10-30 kWp) en drie grote zonne-installaties (tot 250kWp) gepland”, aldus Minou Esquenet.