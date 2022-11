Brugge bespaart 1 miljoen euro met het dimmen en het doven van de openbare verlichting

Vanaf maandagavond 7 november worden de led-lampen in de binnenstad gedimd. 400 van de 600 lichtkringen in de randgemeenten worden elke avond tussen 23 en 5 uur gedoofd. Gespreid over vier jaar tijd wil Brugge hiermee bijna 1 miljoen euro aan energie besparen.

70 procent van de straatverlichting in de Brugse binnenstad wordt verlicht met led-lampen. “Dat is al een duurzame en energiezuinige manier van verlichten”, stelt financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Elke maand worden honderd lantaarnpalen in het stadscentrum van led-lampen voorzien, tegen mei 2023 zou de klus volledig geklaard moeten zijn. Led-lampen betekenen een lager energieverbruik met 60 procent en kunnen ook slim gestuurd worden.

Dimmen

Maar het Brugs stadsbestuur wil wegens de dure energieprijzen nog een stapje verder gaan om de stadskas te ontzien. Sinds deze week worden de led-lampen in het stadscentrum gedimd van 23.30 tot 5.30 uur. “We hebben voordien enkele steekproeven gedaan, de Bruggelingen hebben het niet eens gemerkt. Van een onveiligheidsgevoel is er bijgevolg geen sprake”, vervolgt Mercedes Van Volcem.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wijst er wel op dat om veiligheidsredenen de openbare verlichting in de Brugse uitgaansbuurt niet gedimd wordt: “De lichten op ‘t Zand, in de Kuipersstraat, Eiermarkt, Markt, Nikolaas Desparsstraat, Adriaan Willaertstraat, Jacob van Ooststraat, Vlamingstraat, Sint-Jacobsstraat, Langestraat, Speelmansrei, het wandelpad ten zuiden van het Concertgebouw richting Stationsplein en de twee hoofdwinkelassen die de uitgaansbuurt verbinden, blijven op 100 procent branden.”

Gevoelige buurten

Wat de straatverlichting in de Brugse deelgemeenten betreft, worden 400 van de 600 lichtkringen gedoofd tussen 23 en 5 uur. Fluvius moet elk kastje manueel aanpassen. “De straatverlichting op de invalswegen en in gevoelige wijken blijft branden”, zegt Mercedes Van Volcem.

Onder ‘gevoelig’ worden de volgende buurten gecatalogeerd: de omgeving van het Jan Breydelstadion (bij laatavondwedstrijden gaan de lichten pas om 1 uur uit), het penitentiair complex in Sint-Andries, de Sint-Lucaslaan (nabij het Assebroekse ziekenhuis), Ten Briele, de Vaartdijkstraat, de fietsersbrug aan de Koning Albert I-laan, de Koolkerkse Steenweg, de transportzone in Zeebrugge, de industriezone Blauwe Toren (inbraakgevoelig), de Stationswijk en Zeebrugge-Dorp (wegens de aanwezigheid van transmigranten).

Lichtlussen

Volgens Mercedes Van Volcem kan het zijn dat er enkele zijstraten verlicht blijven, omdat ze op eenzelfde lichtlus zitten als de nabijgelegen invalsweg: “Elke lus heeft een gemeenschappelijk ‘aan’- of ‘uit’-systeem. Slechts 20 procent is led-verlichting. De hoofdassen zullen wel prioritair aangepakt worden door Fluvius. Tegen 2028, twee jaar eerder dan voorzien, zal Groot-Brugge volledig verled zijn.”

Volgens de Brugse burgemeester is die maatregel niet ten koste van de veiligheid. Traditioneel is de donkere feestmaand december nochtans een periode met veel inbraken. “De ervaring van andere steden, die al eerder hun openbare verlichting doofden, toont geenszins aan dat er in de donkerte meer inbraken gepleegd zijn of ongevallen gebeurd zijn.”

“Integendeel, de fietsers en de automobilisten rijden voorzichtiger. We vragen hen wel om nog eens de staat van hun fietsverlichting te checken. In het voorjaar zullen we met de politie de maatregel evalueren. Als er bijstellingen nodig zijn, kan dit snel gebeuren.”

Besparing

De maatregel levert de Brugse stadskas een besparing van 225.000 euro per jaar op. “Over vier jaar betekent dit bijna 1 miljoen euro minder aan energiefacturen”, aldus Mercedes Van Volcem.