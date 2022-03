Brengt Poetin ook Ventilus in een stroomversnelling?

Dwingt niemand minder dan Vladimir Poetin Vlaams energieminister Zuhal Demir tot een snellere beslissing over Ventilus? Het zou zomaar eens kunnen, want de zoektocht naar alternatieven voor het peperduur geworden Russisch gas doet de druk op de minister toenemen. Vandaag trekt Demir met het dossier naar de ministerraad.

De oorlog in Oekraïne heeft onze afhankelijkheid van Russische energie pijnlijk blootgelegd en dus wordt met stijgende zenuwachtigheid uitgekeken naar alternatieve energiebronnen, zoals windenergie. Die situatie zet druk op Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) om een beslissing te nemen over Ventilus. Het omstreden project is noodzakelijk om de energie van de huidige windmolenparken te distribueren naar de rest van het land, maar moet ook voorzien zijn op een uitbreiding van het windmolenpark in de toekomst.

Netbeheerder Elia bouwt de komende jaren namelijk een nieuw kunstmatig energie-eiland in de Noordzee – het Prinses Elisabethpark – zodat uiterlijk binnen vier jaar twintig procent van de Belgische energiebehoefte gedekt wordt met energie uit de offshore windparken. Bovendien heeft federaal minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) plannen om daar nog een windmolenpark bij te bouwen.

Ondernemers

Hoe die energie aan land moet gebracht worden, is de vraag van veel meer dan één miljoen. Al sinds de Vlaamse regering en Elia de plannen voor Ventilus aankondigden, stuitten ze in West-Vlaanderen op verzet. Niet alleen van diverse burgerplatforms, sinds vorige week ook van ondernemers. Opvallend, want eerder pleitte Voka voor een snelle realisatie van een bovengronds Ventilus. Enkele bedrijven uit het Izegemse – met als bekendste Skyline – hebben zich nu verenigd in hun strijd tegen de huidige plannen.

“Wij willen dat Ventilus er zo snel mogelijk komt, maar niet tot elke prijs. De gezondheid van onze werknemers moet primeren. Ventilus kan alleen als het ondergronds komt”, zeggen ze. Daarmee zitten de bedrijven helemaal op dezelfde lijn als de burgerplatforms én de burgemeesters van zowat alle betrokken gemeentes. Niet onbelangrijk: minister Demir liet eerder al optekenen dat ze “niets zal vergunnen zolang de burgemeesters zich verzetten”.

Nadelen

Maar nu de hete adem van Vladimir Poetin ook in West-Vlaanderen voelbaar is, wordt het volgens energie-expert Ronnie Belmans (65) tijd om het verzet te laten varen. Belmans, tot voor kort voorzitter van Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), is duidelijk: “Hou op met palaveren en bouw Ventilus nu. Het kan niet dat de lokale politiek in West-Vlaanderen iets tegenhoudt dat het hele land nodig heeft”, zegt hij.

Belmans begrijpt de kopzorgen rond gezondheidsrisico’s en gevolgen voor de landbouw, maar zegt dat West-Vlaanderen de bluts met de buil moet nemen. “Men heeft er nu eenmaal voor gekozen om windenergie op zee op te wekken. En de zee, die ligt in West-Vlaanderen. Daar kan niemand iets aan veranderen. De provincie haalt er haar voordeel uit via het toerisme, dan moet ze nu ook de nadelen erbij nemen”, vindt hij. Volgens Belmans is een ondergrondse versie van Ventilus geen optie. “Dat zou zes of zeven keer meer kosten”, klinkt het.

Juridische strijd

De burgerplatforms tegen Ventilus zagen al van bij het begin van de oorlog in Oekraïne de bui hangen. “Wij zijn er beducht voor dat men de oorlog zal gebruiken als argument om een bovengrondse Ventilus erdoor te drukken”, zegt Heidi Deleu van burgerplatform Leefbaar E403. Ze waarschuwt ervoor dat minister Demir in dat geval een juridische doos van Pandora zou openen. “De Vlaamse regering kan nu toch niet tegen de burgerplatforms, het ondernemersplatform en de burgemeesters ingaan. Als ze dat doet, zijn we vertrokken voor een juridische strijd van járen en dat wil niemand. Ook wij willen Ventilus zo snel mogelijk gerealiseerd zien want ook wij willen snel minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Alleen willen we dat niet ten koste van onze gezondheid laten gaan. En dus moet Ventilus ondergronds gerealiseerd worden. Men moet ons niet vertellen dat het niet kan. Tot een half jaar geleden zei men ook dat het technisch onmogelijk was om twee kerncentrales langer open te houden”, klinkt het.

De voorbije weken heeft minister Demir het definitieve rapport van intendant Guy Vloebergh grondig bestudeerd. Vandaag/vrijdag trekt de minister met het dossier naar de ministerraad binnen de Vlaamse regering. Wanneer ze de knoop zal doorhakken, is niet meteen duidelijk.