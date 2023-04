Bredene steekt de openbare verlichting opnieuw aan

Vanaf 1 juni zal er opnieuw elke nacht openbare verlichting zijn in Bredene. Het gemeentebestuur nam in het najaar 2022 de beslissing om tijdens de week de openbare verlichting ’s nachts te doven. Het was één van de maatregelen om de toen zeer hoge energieprijzen het hoofd te bieden.

Ondertussen zijn de energieprijzen wat gestabiliseerd. Daarnaast werd de voorbije maanden ook volop geïnvesteerd in de verledding van het openbaar verlichtingsnet. Eén derde van alle openbare verlichtingspalen zijn nu voorzien van led-verlichting.

“Met het doven van de openbare verlichting hebben we in oktober geanticipeerd op de stijgende prijzen zoals elk gezin dat heeft gedaan. Nu de prijzen gestabiliseerd zijn en onze investeringen een buffer vormen, kunnen we de verlichting ’s nachts opnieuw laten branden”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. Bredene vraagt daarnaast ook aan de Watergroep om de watertoren opnieuw te verlichten.

Fluvius start op maandag 8 mei a.s. per zone met de omschakelingswerken zodat vanaf 1 juni alle openbare verlichting opnieuw is ingeschakeld.